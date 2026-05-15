Μετά από μια επεισοδιακή συνεδρίαση στην οποία η αντιπολίτευση αποχώρησε καταγγέλοντας την πλειοψηφία, η οποία διήρκησε περίπου 4 ώρες, η επιτροπή δεοντολογίας, με τις ψήφους μόνο της ΝΔ, αποφάσισε να εισηγηθεί στην ολομέλεια την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπουλου για δύο από τις πέντε δικογραφίες που έφτασαν για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας στη Βουλή.

Οι τόνοι ανέβηκαν με το καλημέρα, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καταγγέλλει την πλειοψηφία για μεθόδευση και κατάχρηση εξουσίας και να ζητά την αναβολή της συνεδρίασης, καθώς και να θέτει ζήτημα ακυρότητας της διαδικασίας λόγω του ότι, όπως είπε, πρώτα της ήρθε η κλήτευση και ύστερα ενημερώθηκε για τις δικογραφίες.

Μάλιστα, ανακοίνωσε πως θα καταμηνύσει τον πρόεδρο της Επιτροπής, Γιώργο Γεωργαντά, ενώ ζήτησε την εξαίρεσή του από τη συνεδρίαση. Το αίτημα δεν πέρασε, με τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ να καταψηφίζουν, τα υπόλοιπα κόμματα να δηλώνουν «παρών», πλην της Πλεύσης Ελευθερίας που υπερψήφισε.

«Από μικρή τα έχω βάλει με τη μαφία, αυτούς θα φοβηθώ;» σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε δημοσιογράφους έξω από την αίθουσα.

Με τα αίματα να έχουν ανάψει για τα καλά, η πλειοψηφία αποφάσισε οι υποθέσεις να διαχωριστούν και η επιτροπή να εισηγηθεί σήμερα για τις δύο εκ των πέντε δικογραφιών, ενώ οι υπόλοιπες τρεις να συζητηθούν το πρωί της Δευτέρας.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατήγγειλε τη διαδικασία, εγείροντας θέμα ακυρότητας, τονίζοντας πως δεν τηρήθηκε το προβλεπόμενο χρονικό όριο για την ενημέρωση των μελών της επιτροπής και της Ζωης Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή δεν ενημερώθηκαν για την υπόθεση τρεις ημέρες πριν συζητηθεί στην επιτροπή.

Έτσι, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας, με τη ΝΔ να εισηγείται στην Ολομέλεια, μόνο με τις ψήφους της ΝΔ, να αρθεί η βουλευτική ασυλία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Εις βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου έχουν διαβιβαστεί πέντε δικογραφίες. Οι τέσσερις υποθέσεις αφορούν σε μηνύσεις δικαστικών λειτουργών και αστυνομικών για όλα όσα συνέβησαν στη δίκη των Τεμπών και η πέμπτη αφορά σε μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση.

Οι υποθέσεις που συζητήθηκαν σήμερα και θα εισαχθούν στην ολομέλεια, που θα λάβει την τελική απόφαση την ερχόμενη Τρίτη, είναι η μία που αφορά δικαστικούς λειτουργούς και η μήνυση του υπουργού Υγείας.