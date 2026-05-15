Η Μαρία Καρυστιανού θα καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πλαίσιο της ίδρυσης του νέου κόμματος που θα ανακοινώσει στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη.

Την προσεχή Δευτέρα, 18 Μαΐου, θα υποβάλλει, εκτός σοβαρού απροόπτου, η Μαρία Καρυστιανού τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την ίδρυση του νέου κόμματος.

Η επίσημη ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί, όπως η ίδια προανήγγειλε χθες με ΑΙ βίντεο, στις 21 Μαΐου στο θέατρο «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους, της Θεσσαλονίκης.

Η μητέρα της 21χρονης Μάρθης βρέθηκε και σήμερα στον Άρειο Πάγο, προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο της ανάκρισης του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου που διερευνά τις ενδεχόμενες ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή στην υπόθεση των Τεμπών.

Η Μαρία Καρυστιανού παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για περίπου μια ώρα και ζήτησε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον Κώστα Καραμανλή.

«Δεν είναι δυνατόν μετά το θάνατο 57 ανθρώπων να κατηγορείται ο Κώστας Καραμανλής για παράβαση καθήκοντος. Το άρθρο 86 του Συντάγματος λειτουργεί σαν κολυμβήθρα Σιλωάμ. Ο πρώην υπουργός όχι μόνο δεν διασφάλισε την ασφαλή λειτουργία, του σιδηροδρόμου ,αλλά αδιαφόρησε πλήρως και αντίθετα επέδειξε πλήρη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή και ουσιαστικά εν πλήρη συνείδηση αποδέχθηκε την πιθανότητα θανάτου που δυστυχώς συνέβη στα Τέμπη.Η ελληνική δικαιοσύνη στο θέμα των Τεμπών δεν έχει δείξει το καλύτερο πρόσωπο της», είπε πριν περάσει το κατώφλι του Αρείου Πάγου

Η Μαρία Καρυστιανου ρωτήθηκε και για το βίντεο που ανάρτησε στο προφίλ της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με το οποίο προανήγγειλε τη δημιουργία κόμματος. Δεν θέλησε ωστόσο να πει περισσότερα και περιορίστηκε να δηλώσει ότι τώρα είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα που θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη. Επίσης ερωτηθείσα για το όνομα του κόμματος, αντί ευθείας απάντησης επέλεξε να πει ότι «γιατί να μην υπάρχει ελπίδα; Αν δεν υπήρχε ελπίδα, αλίμονο μας, θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε ».