Ένα μιούζικαλ των Ρέππα – Παπαθανασίου με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα.

Το καλοκαίρι του 2026 ξεκινά με άρωμα Αιγαίου, νοσταλγία και πολύ γέλιο. Οι Μιχάλης Ρέππας και Θανάσης Παπαθανασίου επιστρέφουν με το καινούργιο τους μιούζικαλ «Του Αγοριού Απέναντι», μια γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα.

Από την Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη - Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ.



Η Υπόθεση

Μεταφερόμαστε στο καλοκαίρι του 1965, σε ένα «παρθένο» ακόμα αιγαιοπελαγίτικο νησί, όπου ο χρόνος μοιάζει να κυλά ανάμεσα στα ασπρισμένα σοκάκια και τους ήχους του κύματος. Εκεί όπου τα αγόρια και τα κορίτσια βιώνουν την αθωότητα και κάνουν τα πρώτα τους δειλά βήματα στο παιχνίδι του φλερτ και του έρωτα. Η ηρεμία του νησιού ανατρέπεται όταν καταφθάνει η πανέμορφη Ελληνοαμερικανίδα Καρολάιν Πάπας που ανατρέπει τα πάντα. Ο στόχος της είναι οι τουριστικές επενδύσεις, αλλά τα αγόρια του νησιού έχουν άλλα σχέδια: την διεκδικούν ερωτικά μέχρι τελικής πτώσεως! Έτσι ξεκινά ένα εκρηκτικό, κωμικό, ερωτικό γαϊτανάκι, όπου οι παρεξηγήσεις, οι έντονοι ανταγωνισμοί και το πάθος μπλέκονται σε έναν ξέφρενο χορό. Οι χαρές, τα γέλια, οι καημοί και τα δάκρυα του έρωτα μετουσιώνονται στις ωραιότερες μελωδίες του Μίμη Πλέσσα και ο έρωτας παίρνει τη μορφή των αθάνατων επιτυχιών του, που σημάδεψαν τον ελληνικό κινηματογράφο και τις καρδιές μας.

Στην καρδιά αυτής της καλοκαιρινής ιστορίας πρωταγωνιστούν οι: Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλωνάρης, Φαίη Φραγκαλιώτη. Μαζί τους η Σοφία Κουρτίδου, η Μαρία Φιλίππου και η Χριστίνα Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης.

Με φόντο το γαλάζιο του Αιγαίου, μαζί με 20 χορευτές και την 8μελή ζωντανή ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Δίσκου, οι δημιουργοί πλέκουν ένα μουσικό υπερθέαμα, σε χορογραφίες του Δημήτρη Παπάζογλου, ζωντανεύοντας με τα σκηνικά του Γιάννη Μουρίκη μια εποχή όπου όλα ήταν πιο αγνά, πιο έντονα και σίγουρα πιο μελωδικά.

«Του Αγοριού Απέναντι» δεν είναι απλώς μια παράσταση· είναι μια βουτιά στη νοσταλγία, το ρυθμό και τη χαρά της ζωής και υπόσχεται μια φαντασμαγορική εμπειρία κάτω από τα αστέρια στο μαγικό Θέατρο Άλσος.



