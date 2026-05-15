Ο Δήμος Ηλιούπολης σε ένδειξη σεβασμού κήρυξε νέο τριήμερο δημοτικό πένθος για την απώλεια και της δεύτερης 17χρονης.

Η είδηση του θανάτου και της δεύτερης 17χρονης που χαροπάλευε έχοντας πέσει στο κενό από πολυκατοίκια στην Ηλιούπολη σφράγισε με τον πιο τραγικό τρόπο την υποθέση που «πάγωσε» και συγκλόνισε το πανελλήνιο. Η 17χρονη από την πρώτη στιγμή νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας και εν συνεχεία μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ όπου παρέμεινε διασωληνωμένη στην ΜΕΘ ούσα πολυτραυματίας. Χθες το βράδυ άφησε την τελευταία της πνοή παρά την τιτάνια «μάχη» των γιατρών να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της.

Στο ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε το ΚΑΤ αναφέρονται τα εξής: «Σήμερα 14/05/2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νοσοκομείου μας από 12/05/2026. Το Νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της».

Νέο τριήμερο πένθος στην Ηλιούπολη

Τα τραγικά νέα του θανάτου της 17χρονης οδήγησαν τον δήμαρχο Ηλιούπολης να κηρύξει εκ νέου τριήμερο δημοτικό πένθος, από την Παρασκευή 15 Μαΐου έως και την Κυριακή 17 Μαΐου , σε ένδειξη βαθιάς θλίψης και σεβασμού για τον πρόωρο θάνατο της ανήλικης. Κατά τη διάρκεια του πένθους, οι σημαίες στα δημοτικά κτίρια θα κυματίζουν μεσίστιες έως και την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Παράλληλα, αναστέλλονται όλες οι εορταστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί από τον Δήμο, ως ένδειξη σεβασμού. Επιπλέον, οι δημοτικές υπηρεσίες θα τηρήσουν ενός λεπτού σιγή, ενώ αντίστοιχο μέτρο θα εφαρμοστεί και σε αθλητικές διοργανώσεις πριν την έναρξη των αγώνων. Η Ηλιούπολη αποχαιρετά με θλίψη τις δύο ανήλικες μαθήτριες της πόλης που έφυγαν πρόωρα, εκφράζοντας τη συλλογική της οδύνη και την αλληλεγγύη της προς την οικογένεια της 17χρονης.

