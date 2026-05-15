Κατέληξε και η δεύτερη 17χρονη παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Με τον πιο οδυνηρό τρόπο ολοκληρώθηκε η τραγωδία στην Ηλιούπολη, καθώς το βράδυ της Πέμπτης, άφησε την τελευταία της πνοή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια, που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ, έπειτα από την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας μαζί με τη συνομήλικη φίλη της.

Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε το νοσοκομείο ΚΑΤ μέσω ανακοίνωσης, αναφέροντας ότι η ανήλικη κατέληξε στις 19:54, μετά από δύο ημέρες νοσηλείας σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Από την πρώτη στιγμή, οι γιατροί έδωσαν μεγάλη μάχη για να τη διατηρήσουν στη ζωή, καθώς η 17χρονη έφερε πολλαπλά και σοβαρά τραύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σοβαρές θλάσεις σε ζωτικά όργανα, καθώς και εκτεταμένα κατάγματα στη λεκάνη. Περισσότεροι από 20 γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων συμμετείχαν στις προσπάθειες σταθεροποίησής της.

Υπενθυμίζεται ότι η φίλη της είχε χάσει τη ζωή της από την πρώτη ημέρα του τραγικού περιστατικού, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειές τους, τους φίλους και την τοπική κοινωνία.

Η έκκληση της οικογένειας

Οι γονείς της πρώτης 17χρονης απευθύνουν έκκληση, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές στη μνήμη της στο Το Χαμόγελο του Παιδιού, με στόχο να στηριχθούν παιδιά που έχουν ανάγκη από προστασία και φροντίδα.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του οργανισμού, «η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές παιδιών που χρειάζονται ελπίδα και στήριξη».

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»:

Οι γονείς της 16χρονης Μελίνας, που τόσο πρόωρα έχασε τη ζωή της στην Ηλιούπολη, επιθυμούν να μετατρέψουν τον πόνο τους σε μια πράξη προσφοράς και αγάπης προς τα παιδιά.

Αντί στεφάνων, όποιος το επιθυμεί μπορεί να πραγματοποιήσει στη μνήμη της Μελίνας δωρεά προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Με αυτή την κίνηση, η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα.

Οι δωρεές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:

Τραπεζικοί Λογαριασμοί: Δικαιούχος «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Στην αιτιολογία κατάθεσης σημειώνετε τον κωδικό Κ25202 και όνομα δωρητή.

ALPHA BANK | 441-00-2101-062962 | GR4201404410441002101062962 (BIC) CRBAGRAA

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 116/296076-12 | GR8101101160000011629607612 (BIC) ETHNGRAA

ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5233-003309-251 | GR3301722330005233003309251 (BIC) PIRBGRAA

EUROBANK- ERGASIAS | 0026-0201-91-0100432797 | GR5802602010000910100432797 (BIC) ERBKGRAA

ΑΤΤΙΚΗΣ | 46 464 401 | GR8001600690000000046464401 (BIC) ATTIGRAA

Παρακαλείσθε μετά την πραγματοποίηση της δωρεάς, να ενημερώσετε για αυτή τηλεφωνικά στο 11040 (αστική χρέωση) ή στο 2103306140 ή μέσω e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. προκειμένου να σταλεί απόδειξη και ευχαριστήρια επιστολή.