Αγίου Πνεύματος: Πότε θα κλείσουν τα σχολεία και τι ισχύει με τις Πανελλήνιες 2026, όσα πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές.

Αντίστροφα μετρούν πλέον μαθητές και εκπαιδευτικοί για του Αγίου Πνεύματος, την τελευταία σχολική αργία της χρονιάς που παραδοσιακά αποτελεί τριήμερο για τα σχολεία. Φέτος, η γιορτή «πέφτει» τη Δευτέρα 1η Ιουνίου προσφέροντας το τελευταίο μεγάλο διάλειμμα πριν από το τέλος της σχολικής χρονιάς και την ολοκλήρωση των εξετάσεων. Η συγκεκριμένη αργία συνδέεται άμεσα με το Πάσχα, καθώς πραγματοποιείται πάντα 50 ημέρες μετά την Κυριακή της Ανάστασης. Για τους μαθητές, αποτελεί το τελευταίο «ανάχωμα» ξεκούρασης πριν από την τελική ευθεία των Πανελληνίων και των προαγωγικών εξετάσεων ώστε να ολοκληρωθεί και επίσημα η σχολική χρονιά 2025-2026.

Μάλιστα, λόγω της αργίας, διαφοροποιείται και το πρόγραμμα των Πανελληνίων 2026. Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ δεν θα εξεταστούν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, αλλά την Τετάρτη 3 Ιουνίου, στα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών, των Μαθηματικών και της Βιολογίας, ανάλογα με το πεδίο προσανατολισμού τους. Αντίθετα, οι μαθητές των ΕΠΑΛ θα διαγωνιστούν κανονικά την Τρίτη 2 Ιουνίου στο μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα).

Έτσι, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αναμένεται να αποτελέσει μια μικρή «ανάσα» ξεκούρασης για χιλιάδες μαθητές πριν από την ολοκλήρωση μιας απαιτητικής σχολικής χρονιάς και το οριστικό «λουκέτο» των σχολείων για το καλοκαίρι.

Για ποιους είναι αργία του Αγίου Πνεύματος 2026

Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) της ΓΣΕΕ, αρκετές ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν τη Δευτέρα 1η Ιουνίου ανήμερα Αγίου Πνεύματος στην περίπτωση που η γιορτή έχει χαρακτηριστεί αργία από διάταξη ΣΣΕ ή Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης και από επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή. Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί αργία για τους ακόλουθους εργαζόμενους:

Βιβλιοπωλείων

Φροντιστηρίων Μέσης, Ανώτερης, Ανώτατης Εκπαίδευσης, και Ξένων Γλωσσών.

Διαγνωστικών Κέντρων

Κλινικών

Οίκων Ευγηρίας

Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλίας κ.λπ.

Ραδιοφωνικών Σταθμών

Τηλεοπτικών Σταθμών

Τηλεοράσεως τεχνικούς Β. Ελλάδος

Καπνοβιομηχανιών

Ξυλεμπορικών Καταστημάτων (Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων)

Πετρελαιοειδών επιχειρήσεων

Πρακτορείων Ναυτιλιακών κλπ.

Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών Γραφείων

Ηλεκτροτεχνίτες Βιομηχανίας και Καταστημάτων

Χειριστές βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων, Λατομείων Πέτρας-Μαρμάρου και Τεχνικών Έργων.Εργοδηγούς Σχεδιαστές

Θυρωρούς

Δημοσιογράφους Περιοδικών

Ραδιοηλεκτρολόγους – Ραδιοτεχνίτες βιομηχανίας

Τεχνικούς ραδιοφώνου

Τυπογράφους Επαρχιακών Εφημερίδων

Φορτοεκφορτωτές Ημερήσιων Εφημερίδων

Φωτοστοιχειοθέτες.