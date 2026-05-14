Οι μαθητές σε Λάρισα και Γρεβενά θα απολαύσουν το προτελευταίο τριήμερο της σχολικής χρονιάς.

Κλειστά σχολεία και τριήμερο προ των πυλών για τυχερούς μαθητές σε Γρεβενά και Λάρισα σηματοδοτεί το σημερινό κουδούνι σχολάσματος. Η αλήθεια είναι ότι οι μαθητές πλέον έχουν να αναμένουν μόνο την έλευση του Αγίου Πνεύματος για να «χάσουν» μάθημα καθώς μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς δεν προβλέπεται κάποια άλλη οριζόντια σχολική αργία.

Ομως ο εορτασμός του Αγίου Αχίλλιου προστάτη του Δήμου Λαρισαίων και των Γρεβενών ήταν κάτι παραπάνω από καλοδεχούμενο για την μαθητική κοινότητα αυτών των περιοχών καθώς φέτος η γιορτή «πέφτει» Παρασκευή δημιουργώντας ένα τριήμερο ξεκούρασης μακριά από τις σχολικές υποχρεώσεις. Τόσο στη Λάρισα όσο και στα Γρεβενά οι οικείοι Δήμοι προετοιμάζονται να γιορτάσουν με ιδιαίτερη λαμπρότητα και επισημότητα τον πολιούχο τους.

Aγίου Πνεύματος 2026: Το τελευταίο τριήμερο με κλειστά σχολεία πριν τις καλοκαιρινές διακοπές

Η τελευταία αργία της φετινής σχολικής χρονιάς είναι το καθιερωμένο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που θα γιορταστεί την 1η Ιουνίου. Η ημερομηνία του Αγίου Πνεύματος καθορίζεται από το πότε εορτάζεται το Πάσχα, καθώς τοποθετείται 50 ημέρες μετά την Κυριακή της Ανάστασης και μία ημέρα μετά την Πεντηκοστή. Έτσι, όταν το Πάσχα εορτάζεται νωρίς, όπως συνέβη φέτος, η αργία του Αγίου Πνεύματος «πέφτει» μέσα στη σχολική περίοδο. Αντίθετα, σε χρονιές όπου το Πάσχα «πέφτει» αργά, η αργία ενδεχομένως και να εορταστεί μετά τη λήξη των μαθημάτων, η οποία παραδοσιακά ορίζεται για τις 15 Ιουνίου.

Φέτος, η Πεντηκοστή εορτάζεται στις 31 Μαΐου, γεγονός που σημαίνει ότι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος (1 Ιουνίου) αποτελεί ουσιαστικά το τελευταίο διάστημα ανάπαυλας πριν από την τελική ευθεία για το κλείσιμο των σχολείων. Μετά την επιστροφή από το τριήμερο, μαθητές και εκπαιδευτικοί εισέρχονται στην πιο απαιτητική φάση της χρονιάς, με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης, τις εξετάσεις και τις διαδικασίες λήξης του σχολικού έτους. Παράλληλα, το συγκεκριμένο τριήμερο έχει και έναν πιο ανεπίσημο, καλοκαιρινό χαρακτήρα, καθώς για πολλούς αποτελεί την πρώτη ευκαιρία για εξορμήσεις ή ακόμη και το πρώτο μπάνιο στη θάλασσα, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.