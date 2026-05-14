Από 15 έως 26 Ιουνίου οι εξετάσεις για τα ΤΕΦΑΑ – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι.

Από Δευτέρα, 15 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 θα λάβουν χώρα η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων των Πανελληνίων 2026 που στοχεύουν σε εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώθηκαν και οι οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες έχουν οριστεί ως έδρες για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων. Οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας θα λειτουργήσουν στις έδρες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι χώροι διεξαγωγής των αγωνισμάτων όπως και το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε επιτροπής, θα ανακοινωθούν από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα αναρτηθούν στις αντίστοιχες ιστοσελίδες κάθε Διεύθυνσης.

Διευκρινίζεται ότι όσοι θα προσέρχονταν στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και επιθυμούν να εξεταστούν στο αγώνισμα της κολύμβησης, λόγω έλλειψης κολυμβητηρίου 50μ. στην συγκεκριμένη πόλη, θα πρέπει να προσέλθουν για όλες τις πρακτικές δοκιμασίες τους στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα τη Λάρισα ή στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα το Βόλο.

Τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.

Aπό πλευράς ΥΠΑΙΘΑ σημειώνεται ότι «όπως τηρηθεί αυστηρά το πρόγραμμα, πλην των περιπτώσεων υποψηφίων των ΕΠΑΛ και των Ειδικών Μαθημάτων που εξετάζονται έως και τις 15 και τις 16 Ιουνίου αντίστοιχα, καθώς και άλλων εξαιρετικών και έκτακτων περιπτώσεων. Για τους συγκεκριμένους υποψηφίους η οικεία επιτροπή οφείλει να ορίζει, διαφορετική ημέρα εξέτασης εφόσον η ημέρα πρακτικής δοκιμασίας συμπίπτει με την ημέρα εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.»