Ο πολυδιάστατος ρόλος της εταιρείας συμπεριλαμβάνει στρατηγικό σχεδιασμό, διαχείριση δεδομένων και αποτελεσμάτων και μεγιστοποίηση αντίκτυπου.

Η diadikasia, μέλος του BRIGHT GROUP, συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο CROSSMARE (Advanced Cross-Border and Multi-Domain Interoperability Framework for Improved Collaborative Operational Efficiency for Secure Maritime Borders), μια φιλόδοξη πρωτοβουλία του προγράμματος Horizon Europe που στοχεύει στον μετασχηματισμό της θαλάσσιας επιτήρησης και ασφάλειας στην Ευρώπη.

Το έργο αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο, πολυεπίπεδο πλαίσιο επιτήρησης, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες όπως τεχνητή νοημοσύνη, δορυφορικά δεδομένα και μη επανδρωμένα, εναέρια, θαλάσσιας επιφάνειας και υποβρύχια συστήματα, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα και τη συνεργασία μεταξύ οργανισμών και κρατών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων για την ασφάλεια της Ευρώπης.

Οι εφαρμογές προηγμένης τεχνολογίας και η διασύνδεση των ευρωπαϊκών καναλιών, που βασίζονται στο Κοινό Περιβάλλον Ανταλλαγής Πληροφοριών (CISE) της ΕΕ, επιτρέπουν στις αρχές να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά, να ανταποκρίνονται ταχύτερα και να διαχειρίζονται τα θαλάσσια σύνορα με μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια.

Στο πλαίσιο του έργου, η diadikasia διαδραματίζει πολυδιάστατο ρόλο, συμβάλλοντας στη στρατηγική υποστήριξη, τη διάχυση αποτελεσμάτων και τη μεγιστοποίηση του συνολικού αντίκτυπου. Παράλληλα, η εταιρεία έχει ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των πλαισίων νομικής συμμόρφωσης, ηθικής (ethics), διαχείρισης δεδομένων (Data Management Plan), καθώς και στη διαχείριση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (IPR management), διασφαλίζοντας ότι όλες οι τεχνολογικές λύσεις του έργου αναπτύσσονται και εφαρμόζονται με πλήρη ευθυγράμμιση προς το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις απαιτήσεις «ethics-by-design» και «privacy-by-design». Με τον τρόπο αυτό, η diadikasia ενισχύει την αξιοπιστία, τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου.

Η συμμετοχή της diadikasia, μέλος του BRIGHT GROUP, στο CROSSMARE ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική της θέση ως αξιόπιστου εταίρου σε έργα υψηλής τεχνολογίας και ασφάλειας, προσφέροντας πρόσβαση σε ένα ισχυρό ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας βασίζεται στον συνδυασμό βαθιάς τεχνογνωσίας στη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων, εξειδίκευσης σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, ethics & data governance, καθώς και αποδεδειγμένης ικανότητας γεφύρωσης της τεχνολογικής καινοτομίας με τις επιχειρησιακές και θεσμικές απαιτήσεις. Η ολιστική αυτή προσέγγιση καθιστά τη diadikasia ιδανικό συνεργάτη με πολυετή εμπειρία στην επιτυχή υλοποίηση σύνθετων, ευρωπαϊκών έργων με υψηλές απαιτήσεις ποιότητας, ασφάλειας και επίδρασης.