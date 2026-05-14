Τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών δεν έχουν ενιαία δομή, δεν υπάρχει η δυνατότητα ταξινόμησης, δεν υπάρχουν συγκεντρωτικοί πίνακες και δεν υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης ή εξαγωγής δεδομένων.

Αναρτήθηκαν την περασμένη Δευτέρα από την Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών προσώπων για το 2025 (χρήση 2024). Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο τρόπος με τον οποίο δημοσιοποιούνται τα στοιχεία δημιουργεί ένα εύλογο και σοβαρό ερώτημα: Πρόκειται τελικά για ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών ή για μια τυπική ανάρτηση στοιχείων, χωρίς πραγματική δυνατότητα ελέγχου;

Στην επίσημη σελίδα της Βουλής αναρτήθηκαν 1.854 δηλώσεις σε μορφή PDF (1.837 ετήσιες δηλώσεις και 17 αρχικές), χωρίς ενιαία δομή, χωρίς δυνατότητα ταξινόμησης, χωρίς συγκεντρωτικούς πίνακες και χωρίς ουσιαστική δυνατότητα αναζήτησης ή εξαγωγής δεδομένων. Ο δημοσιογράφος, ο ερευνητής ή ακόμη και ο απλός πολίτης που θέλει να δει ποιος έχει τις μεγαλύτερες καταθέσεις, τα περισσότερα ακίνητα ή τις υψηλότερες δανειακές υποχρεώσεις, είναι αναγκασμένος να κάνει χειροκίνητη καταγραφή, αριθμητικές πράξεις και ατελείωτο διασταυρωτικό έλεγχο.

Και δεν μιλάμε για κάποια εξειδικευμένη τεχνική διαδικασία. Μιλάμε για το αυτονόητο: να μπορεί κανείς να διαβάσει και να συγκρίνει στοιχεία που υποτίθεται ότι δημοσιοποιούνται ακριβώς για λόγους ελέγχου και λογοδοσίας.

Ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένα τα αρχεία δυσκολεύει ακόμη και τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία να τα επεξεργαστούν σωστά.

Και πιστέψτε μας, δοκιμάσαμε σχεδόν τα πάντα κι αφιερώσαμε – για άλλη μία χρονιά – αρκετές ώρες μπροστά από έναν υπολογιστή.

Πίνακες που «σπάνε», διαφορετική μορφοποίηση από δήλωση σε δήλωση, επαναλαμβανόμενες γραμμές και στοιχεία που πρακτικά δεν μπορούν να εξαχθούν σε αξιοποιήσιμη μορφή.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η πληροφορία μεν δημοσιοποιείται, αλλά στην πράξη παραμένει δυσπρόσιτη.

Κι όμως, η λύση δεν είναι ούτε δύσκολη ούτε τεχνικά περίπλοκη. Η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης θα μπορούσε να δημοσιεύει τις δηλώσεις:

σε ενιαία μορφή,

με δυνατότητα αναζήτησης,

με εξαγώγιμα δεδομένα,

με βασικούς συγκριτικούς πίνακες για εισοδήματα, καταθέσεις, ακίνητα και οφειλές.

Γιατί διαφάνεια δεν σημαίνει απλώς να ανεβάζεις χιλιάδες PDF στο διαδίκτυο. Διαφάνεια σημαίνει τα στοιχεία να μπορούν πραγματικά να ελεγχθούν. Απ όποιον το επιθυμεί...

Μ. Καλ.