Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, υπουργών, δημάρχων και ευρωβουλευτών. Οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων τα πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το 2025 (έτος χρήσης 2024).

Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων, ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν. Πρόκειται για τα πόθεν έσχες πολιτικών αρχηγών, βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων τους ή των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει στην κατοχή του 26 ακίνητα, μετοχές, ομόλογα, επενδυτικά ασφαλιστικά προγράμματα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δηλώνει 17 ακίνητα, 16 τραπεζικούς λογαριασμούς και ένα όχημα. Ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε 8 ακίνητα, 9 τραπεζικούς λογαριασμούς και ένα όχημα.

Κυριάκος Μητσοτάκης

Τα εισοδήματα του Κυριάκου Μητσοτάκη για το 2024 έφτασαν τα 81.673,94 ευρώ, ενώ στο Πόθεν Έσχες φιλοξενούνται τα 26 ακίνητα, οι δέκα τραπεζικοί του λογαριασμοί, οι μετοχές, τα ομόλογα, τα επενδυτικά ασφαλιστικά προγράμματα και τα δύο οχήματα.

Νίκος Ανδρουλάκης

Τα εισοδήματα του Νίκου Ανδρουλάκη για το 2024 έφτασαν τα 58.042,01 ευρώ, ενώ στο Πόθεν Έσχες φιλοξενούνται τα 17 ακίνητα, οι 16 τραπεζικοί του λογαριασμοί και ένα όχημα.

Σωκράτης Φάμελλος

Τα εισοδήματα του Σωκράτη Φάμελλου για το 2024 έφτασαν τα 61.219,15 ευρώ, ενώ στο Πόθεν Έσχες φιλοξενούνται ακόμα 8 ακίνητα, οι 9 τραπεζικοί του λογαριασμοί και ένα όχημα. Συμμετέχει, επίσης, σε μία επιχείρηση.

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Τα εισοδήματα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για το 2024 έφτασαν τα 79.466,91 ευρώ, ενώ στο Πόθεν Έσχες έχουν δηλωθεί ακόμα: μετοχές, 5 τραπεζικοί λογαριασμοί, 8 ακίνητα και 1 όχημα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συμμετέχει κατά 50% σε μία επιχείρηση (ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ), ενώ έχει οφειλές 1.759,61 ευρώ από χρήση πιστωτικής κάρτας.

Δημήτρης Κουτσούμπας

Τα εισοδήματα του Δημήτρη Κουτσούμπα για το 2024 έφτασαν τα 76.080,77 ευρώ, ενώ στο Πόθεν Έσχες φιλοξενούνται ακόμα 2 ακίνητα και οι 4 τραπεζικοί του λογαριασμοί.

Αλέξης Χαρίτσης

Τα εισοδήματα του Αλέξη Χαρίτση για το 2024 έφτασαν τα 85.761,94 ευρώ, ενώ στο Πόθεν Έσχες φιλοξενούνται μετοχές, ένα επενδυτικό ασφαλιστικό συμβόλαιο, 9 τραπεζικοί λογαριασμοί και 2 ακίνητα.

Ο πρώην επικεφαλής της Νέας Αριστεράς έχει οφειλές 2.518,05 ευρώ από δάνειο.

Κυριάκος Βελόπολος

Τα εισοδήματα του Κυριάκου Βελόπουλου για το 2024 έφτασαν τα 101.054,68 ευρώ, ενώ στο Πόθεν Έσχες έχουν δηλωθεί δύο θυρίδες, μετοχές, ένα επενδυτικό ασφαλιστικό συμβόλαιο, 16 τραπεζικοί λογαριασμοί και 4 ακίνητα.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης συμμετέχει επίσης σε μία επιχείρηση.

Δημήτρης Νατσιός

Τα εισοδήματα του Δημήτρη Νατσιού για το 2024 έφτασαν τα 47.666,51 ευρώ, ενώ στο Πόθεν Έσχες έχουν δηλωθεί ακόμα: 8 τραπεζικοί λογαριασμοί, 5 ακίνητα, 3 οχήματα.

Ο πρόεδρος της Νίκης έχει οφειλές 113.812,67 ευρώ σε δάνεια.

