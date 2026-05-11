«Η ΝΔ θα παίξει τα ρέστα της η ΝΔ να μην έχει ισχυρό αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ» τόνισε σε συνέντευξή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Να λειάνει τον διακηρυχθέντα στόχο για την πρώτη θέση έστω και με μία ψήφο στις εκλογές και να στήσει αφήγημα δεύτερης θέσης επιχειρεί για πρώτη φορά η Χαριλάου Τρικούπη διά στόματος του εκπροσώπου Τύπου της, Κώστα Τσουκαλά.

Ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας στα Παραπολιτικά fm, σημείωσε πως στόχος της Χαριλάου Τρικούπη παραμένει η πρώτη θέση, επισημαίνοντας ωστόσο για πρώτη φορά πως ακόμα και αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο με μικρή διαφορά από την πρώτη ΝΔ, μπορεί στις δεύτερες εκλογές να κόψει το νήμα πρώτο γιατί σύμφωνα με τον πορτ παρόλ του Νίκου Ανδρουλάκη έχει μεγαλύτερες δυνατότητες εκλογικών εισδοχών από τους όμορους πολιτικούς χώρους.

«Η ΝΔ θα παίξει τα ρέστα της η ΝΔ να μην έχει ισχυρό αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ γιατί ακόμα και στο σενάριο όπου μπορεί στην πρώτη κάλπη να είναι πρώτη έστω και με μικρή διαφορά η ΝΔ ξέρει ότι αν πάει σε δεύτερη κάλπη, με το ΠΑΣΟΚ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί» σημείωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Είναι σαφές πως η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να «προσγειώσει» το αφήγημά της, το οποίο προσκρούει στην εικόνα του κόμματος στις δημοσκοπήσεις, όπου υπολείπεται πάνω από δώδεκα μονάδες της ΝΔ, καθώς και να το προσαρμόσει σε στρατηγική δεύτερου γύρου με το βλέμμα σαφώς στις επιδόσεις του νέου φορέα του Αλέξη Τσίπρα.

Μόνο τυχαίο δεν πρέπει να θεωρείται το timing της πολιτικής αυτής μετατόπισης, λίγο πριν την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού, το οποίο επίσης στις ίδιες μετρήσεις φαίνεται να «χτυπάει» το ΠΑΣΟΚ πριν την επίσημη ανακήρυξή του.

Ενδεικτικό της νέας πολιτικής στρατηγικής που χαράσσει η Χαριλάου Τρικούπη είναι το γεγονός ότι ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ερωτηθείς για το «παράθυρο» που άφησε για δεύτερη θέση στις εκλογές, χαρακτήρισε «βολική αντιπολίτευση» τον κ. Τσίπρα, επικαλούμενος δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη και του Άδωνι Γεωργιάδη και προϊδεάζοντας πως θα πάει στις εκλογές με ρητορική κατά του πρώην Πρωθυπουργού και στόχο τη δεύτερη θέση.

«Βλέπουμε εδώ και πολλές μέρες διάφορα στελέχη της ΝΔ που βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο συνειδητά και λένε «εμείς θέλουμε δεύτερο κόμμα το κόμμα του κ. Τσίπρα». Ο κ. Μαρινάκης είπε «τον θέλουμε γιατί είναι χορηγός μας», ο κ. Γεωργιάδης είπε «τον θέλουμε γιατί είναι βολικό». Προφανώς θέλουν μια βολική αντιπολίτευση, μια αντιπολίτευση η οποία έχει χάσει πολλές φορές, έχει κριθεί» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς, επισημαίνοντας ωστόσο πως «εμάς δεν είναι αντίπαλός μας ο Τσίπρας, αντίπαλός μας είναι η ΝΔ και καλούμε τους πολίτες να πάνε να στηρίξουν την παράταξη εκείνη που φοβάται η ΝΔ».