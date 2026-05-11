Το σαφές μήνυμα του Κώστα Καραμανλή με την απουσία του από το Συνέδριο- Συνεχίζεται η αντιπαράθεση Γεωργιάδη με Δένδια.

Σε κατάσταση νευρικής κρίσης βρίσκεται το Μαξίμου με τον πρωθυπουργό όχι απλώς να μην μπορεί να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά να βυθίζεται όλο και περισσότερο σε ένα καθεστώς κινούμενης άμμου. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να εξαντλήσει την τετραετία είναι η διαρροή σε φιλοκυβερνητική κυριακάτικη εφημερίδα πως σχεδιάζονται εκλογές ακόμα και για τις 27 Σεπτεμβρίου! Οι έπαινοι και οι αυτοκομπασμοί πως ο πρωθυπουργός «είναι θεσμικός» και πως «η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία παρά τις περί του αντιθέτου εισηγήσεις που δέχεται» πάνε στον ...κουβά! Και προφανώς για να συζητά εκλογές ακόμα και αρχές φθινοπώρου το Μαξίμου δείχνει πως φοβάται την κατάρρευση σε περίπτωση που επιλεγεί εξάντληση της τετραετίας. Και επιπλέον σφίγγουν τα λουριά και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα που υπό τον φόβο των εκλογών θα αναγκαστεί στη «σιωπή των αμνών» το επόμενο διάστημα. Μεταξύ δε αυτών που η κυβέρνηση φοβάται το επόμενο διάστημα είναι τόσο η ακρίβεια που ξαναφουντώνει, όσο και οι δυσκολίες της οικονομίας το επόμενο διάστημα. Σε κάθε δε περίπτωση το ότι το Μαξίμου διαρρέει κάλπες το φθινόπωρο, ακόμα και τον ...Σεπτέμβριο, δεν σημαίνει ότι θα γίνουν κιόλας, καθώς σε μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί και από το τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ.

Η απόφαση του Κώστα Καραμανλή να μην συμμετάσχει στο Συνέδριο του κόμματος που ίδρυσε ο θείος του και του οποίου υπήρξε πρόεδρος και αναδείχτηκε για δυο τετραετίες πρωθυπουργός αποτελεί προφανώς μεγάλο πλήγμα για τον πρωθυπουργό. Πολύ περισσότερο που αν -όπως όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν- ιδρύσει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς οι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι θα έχουν και άλλη μια πολιτική διέξοδο πέραν της αποχής. Η δε δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά με τη συνδρομή «καραμανλικών» ενδέχεται προοπτικά να απειλήσει τα παραταξιακά χαρακτηριστικά και την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας. Ίσως επιταχύνει και τις εσωτερικές διεργασίες που παρατηρούνται στο κυβερνών κόμμα.

Στο επικείμενο Συνέδριο, παρά το θριαμβευτικό τόνο που θα επιχειρηθεί να δοθεί από τον πρωθυπουργό, θα μεταφερθεί η μάχη των «δελφίνων», καθώς ο Νίκος Δένδιας θα παρουσιάσει πλατφόρμα, ο Άδωνις Γεωργιάδης θα επιμείνει στην «δεξιά πλατφόρμα» του, ενώ το στίγμα τους θα δώσουν και οι Κυριάκος Πιερρακάκης, Κωστής Χατζηδάκης και Βασίλης Κικίλιας. Ταυτόχρονα τις θέσεις τους αναμένεται να παρουσιάσουν και οι πέντε βουλευτές που απέστειλαν το κείμενό τους στα «Nέα», πιθανόν και άλλοι βουλευτές.

Τέλος δεν πρέπει να υποβαθμιστεί η αντιπαράθεση που έχει ξεκινήσει ο Άδωνις Γεωργιάδης εναντίον του Νίκου Δένδια, καθώς μάλλον έχει ...μέλλον και στην καρδιά της αφορά την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία.