Ο Στέλιος Κουτνατζής αποτελεί το έμπιστο πρόσωπο και των δυο.

Μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον Κυριάκος Μητσοτάκης και Γρηγόρης Δημητριάδης, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πληροφορίες, ούτε συναντήσεις είχαν, ούτε τηλεφωνικές επικοινωνίες.

Δεν γνωρίζουμε αν το έπραξαν πριν τη συνέντευξη Δημητριάδη την Κυριακή στη Realnews και τον συνάδελφο Παναγή Γαλιατσάτο, θα μας φαινόταν εξαιρετικά περίεργο να συνέβη κάτι τέτοιο.

Μέχρι τώρα, πάντως, σύνδεσμος των δυο ήταν σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης ο Στέλιος Κουτνατζής, με τις συναντήσεις να γίνονται στο γραφείο Δημητριάδη.

Ο γενικός γραμματέας πρωθυπουργού, όπως πληροφορούμαστε, έχει κατορθώσει να είναι το απολύτως έμπιστο πρόσωπο και για τους δυο.

Β.Σκ.