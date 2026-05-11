Σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026 τιμάται η μνήμη του Αγίου Αρμοδίου μάρτυρος, Αγίων Κυρίλλου και Μεθόδιου, Αγίου Αργυρίου εξ Επανωμής, Αγίας Ολυμπίας και Ευφροσύνης οσιομάρτυρος και του Αγίου Διοσκόρου

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Αρμόδιος, Αρμόδης

Μεθόδιος *

Αργύρης, Αργύριος, Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρώ, Ασημίνα

Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Ολύμπω, Ολύμπη, Όλια, Ολυμπούλα, Ολυμπιάς *

Διοσκουρίδης, Διοσκορίδης, Διόσκορος *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.