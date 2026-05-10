Το όνομα που έχει σήμερα την τιμητική του. Μην ξεχάσετε τις ευχές!

Σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, σήμερα Κυριακή 10 Μαΐου, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Σίμωνος του Αποστόλου.

Έτσι, γιορτάζει το όνομα: Σίμων ενώ είναι και η Γιορτή της Μητέρας.

Άγιος Σίμων ο Απόστολος

Ο Άγιος Απόστολος Σίμων ο Ζηλωτής υπήρξε ένας από τους δώδεκα επιλεγμένους Μαθητές του Κυρίου και αδελφός του Ιούδα του Λεββαίου, αφιερώνοντας τη ζωή του στη διάδοση της χριστιανικής αλήθειας σε τρεις ηπείρους μέχρι τον μαρτυρικό του θάνατο στη Βρετανία. Η προσωπικότητα του Αγίου συνδέεται άρρηκτα με την Κανά της Γαλιλαίας, ενώ η ιεραποστολική του δράση υπήρξε καθοριστική για τη θεμελίωση των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων σε περιοχές όπως η Περσία και η Αφρική, όπου με σθένος και αυταπάρνηση κήρυξε το Ευαγγέλιο.

Συγκεκριμένα, ο Άγιος Απόστολος Σίμων, ο οποίος έμεινε στην εκκλησιαστική ιστορία με την προσωνυμία «ζηλωτής», έλαβε αυτόν τον χαρακτηρισμό εξαιτίας της απαράμιλλης θέρμης και του πνευματικού ζήλου που επεδείκνυε κατά το κήρυγμα του θείου λόγου. Ο τόπος καταγωγής του, σύμφωνα με το saint.gr, ήταν η Κανά της Γαλιλαίας, ενώ στις ιστορικές και θρησκευτικές πηγές αναφέρεται επίσης ως Σίμων ο Κανανίτης. Επισημαίνεται πως ορισμένες παραδόσεις τον ταυτίζουν με τον Ναθαναήλ ή τον Βαρθολομαίο, υιό του Θολομαίου.

Η ζωή του άλλαξε ριζικά μετά την Ανάληψη του Χριστού και την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο Σίμων άρχισε μια τιτάνια προσπάθεια για την εξάπλωση του Χριστιανισμού, ξεκινώντας το ευρύ ιεραποστολικό του έργο με απόλυτη προσήλωση στις διδαχές του Διδασκάλου του.

Το οδοιπορικό του Αγίου ξεκίνησε από την περιοχή της Περσίας. Εκεί, ο Απόστολος Σίμων κατάφερε να καταρρίψει τα δόγματα της πολυθεΐας και να αποκαλύψει σε ένα πολυπληθές κοινό το φως της ευαγγελικής αλήθειας. Η δράση του, όμως, δεν περιορίστηκε στην Ασία. Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε προς την αφρικανική ήπειρο, όπου μετέφερε τον ζωογόνο Λόγο του αληθινού Θεού και Σωτήρος, διασχίζοντας μια τεράστια γεωγραφική έκταση που ξεκινούσε από την Αίγυπτο και έφτανε μέχρι τη Μαυριτανία.

Ο τελευταίος σταθμός της αξιοθαύμαστης πορείας του υπήρξε η Βρετανία. Εκεί, αφού δίδαξε με παρρησία τη χριστιανική πίστη στον λαό, ήρθε αντιμέτωπος με τη μήνη των ειδωλολατρών. Ο Άγιος Σίμων ο Απόστολος συνελήφθη από τις Αρχές, υποβλήθηκε σε σκληρά βασανιστήρια και τελικά παρέδωσε το πνεύμα του υπομένοντας τον σταυρικό θάνατο. Η σημερινή ημέρα αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους πιστούς να αναλογιστούν τη θυσία ενός ανθρώπου που ταξίδεψε στα πέρατα του τότε γνωστού κόσμου για να μεταφέρει το μήνυμα της αγάπης.

Ανατολή Ηλίου: 06:19

Δύση Ηλίου: 20:23

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 5 λεπτά

Σελήνη 22,6 ημερών