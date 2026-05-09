Ο Χαβιέ Μπαρδέμ φέρνει τον απόλυτο τρόμο στη νέα σειρά του Apple TV+.

Ο Max Cady, ένας από τους πιο εφιαλτικούς χαρακτήρες της μεγάλης οθόνης, έχει ενσαρκωθεί στο παρελθόν από τους θρύλους Ρόμπερτ Μίτσαμ (Robert Mitchum) και Ρόμπερτ Ντε Νίρο (Robert De Niro). Τώρα, είναι η σειρά του Χαβιέ Μπαρδέμ (Javier Bardem) να αναλάβει τον εμβληματικό ρόλο μέσα από τη νέα παραγωγή του Apple TV+, «Cape Fear».

Η σειρά θα κάνει το παγκόσμιο ντεμπούτο της την Παρασκευή 5 Ιουνίου με διπλό επεισόδιο, ενώ τα υπόλοιπα θα προβάλλονται κάθε Παρασκευή έως τις 31 Ιουλίου.

{https://www.youtube.com/watch?v=dSnichjB3-o}

Αντλώντας έμπνευση από το κλασικό θρίλερ του 1991, σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese) και παραγωγή Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg), η σειρά των 10 επεισοδίων ακολουθεί το παντρεμένο ζευγάρι νομικών Anna και Tom Bowden τους οποίους υποδύονται οι Έιμι 'Ανταμς (Amy Adams) και Πάτρικ Γουίλσον (Patrick Wilson).

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «η ζωή τους ανατρέπεται όταν ο Max Cady, ο διαβόητος δολοφόνος που οι ίδιοι έστειλαν στη φυλακή, αποφυλακίζεται και επιστρέφει διψασμένος για εκδίκηση».

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Joe Anders, Lily Collias, CCH Pounder, Malia Pyles, Jamie Hector, Anna Baryshnikov, Ron Perlman και Ted Levine.

{https://www.youtube.com/watch?v=FZ3sN5E-mBU}

Η σειρά «Cape Fear» είναι μια παραγωγή της UCP και της Amblin Television, βασισμένη τόσο στο πρωτότυπο μυθιστόρημα «The Executioners» που ενέπνευσε την ομώνυμη ταινία της Universal Pictures με πρωταγωνιστή τον Γκρέγκορι Πεκ (1962), όσο και στο βραβευμένο ριμέικ του 1991 σε σκηνοθεσία Σκορσέζε.

Στο τιμόνι της παραγωγής βρίσκονται οι «γίγαντες» του Χόλιγουντ, Σκορσέζε και Σπίλμπεργκ, ενώ ο Νικ Αντόσκα (Nick Antosca) είναι ο δημιουργός και showrunner.

Σύμφωνα με το Bloody Disgusting, η σειρά υπόσχεται μια σύγχρονη και ακόμα πιο σκοτεινή προσέγγιση στην κλασική ιστορία επιβίωσης.