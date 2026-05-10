Ορισμένοι αναλυτές έχουν επίσης επισημάνει πιθανές σχεδιαστικές ομοιότητες με το κινεζικό Chengdu J-20, αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση άμεσης σύνδεσης.

Το πρόγραμμα του Mikoyan MiG 1.44 αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις αεροπορικής φιλοδοξίας που δεν έφτασαν ποτέ σε επιχειρησιακό αποτέλεσμα.

Όπως αναφέρει το nationalsecurityjournal, αναπτύχθηκε ως απάντηση της Σοβιετικής Ένωσης στο αμερικανικό πρόγραμμα Advanced Tactical Fighter, το οποίο οδήγησε στο Lockheed Martin F-22 Raptor, με στόχο τη δημιουργία ενός μαχητικού πέμπτης γενιάς που θα συνδύαζε stealth, υπερηχητική πτήση χωρίς μετάκαυση και εξαιρετική ευελιξία.

Κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, η σοβιετική αεροναυπηγική βρισκόταν σε μια κρίσιμη καμπή. Τα επιτυχημένα μαχητικά 4ης γενιάς, όπως τα MiG-29 και Su-27, δεν επαρκούσαν πλέον απέναντι στην επόμενη γενιά δυτικών αεροσκαφών.

Έτσι, το γραφείο σχεδίασης Mikoyan ξεκίνησε το πρόγραμμα MiG 1.44, με στόχο ένα αεροσκάφος που θα μπορούσε να σταθεί ισάξια απέναντι στα πιο προηγμένα αμερικανικά σχέδια.

Σχεδιασμός ανάμεσα στην καινοτομία και τον συμβιβασμό

Το MiG 1.44 ενσωμάτωνε τεχνολογίες που τότε θεωρούνταν αιχμής:

Πτέρυγες τύπου δέλτα για υψηλές επιδόσεις

Canards για αυξημένη ευελιξία και έλεγχο

Fly-by-wire σύστημα για σταθερότητα σε ακραίους ελιγμούς

Εσωτερική μεταφορά οπλισμού για μείωση ίχνους ραντάρ

Παρά την πρόοδο, ο σχεδιασμός δεν ήταν πλήρως «stealth». Τα μπροστινά πτερύγια (canards) και η πολύπλοκη γεωμετρία αύξαναν την ανιχνευσιμότητα από ραντάρ, σε αντίθεση με πιο «καθαρά» stealth σχέδια όπως το F-22.

Η μοναδική πτήση που έγραψε ιστορία

Η πρώτη και τελευταία πτήση του MiG 1.44 πραγματοποιήθηκε στις 29 Φεβρουαρίου 2000, στο κέντρο δοκιμών LII Gromov κοντά στη Μόσχα.

Η πτήση διήρκεσε περίπου 18 λεπτά και περιλάμβανε:

Ανάβαση σε ύψος περίπου 1.000 μέτρων

Ταχύτητα 270–325 κόμβων

Δύο κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο δοκιμών

Προσγείωση με το σύστημα προσγείωσης κατεβασμένο

Παρά την επιτυχή δοκιμή, το αεροσκάφος δεν ξαναπέταξε ποτέ.

Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και η επακόλουθη οικονομική κρίση στη Ρωσία είχαν άμεσο αντίκτυπο στην αμυντική βιομηχανία. Τα κονδύλια για προηγμένα προγράμματα μειώθηκαν δραστικά, οδηγώντας στην ουσιαστική εγκατάλειψη του MiG 1.44 πριν αυτό εξελιχθεί σε επιχειρησιακό μαχητικό.

Παρότι δεν μπήκε ποτέ σε παραγωγή, το MiG 1.44 δεν θεωρείται αποτυχημένο από τεχνολογικής άποψης. Λειτούργησε ως ερευνητική πλατφόρμα και βοήθησε στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας για μελλοντικά ρωσικά προγράμματα.

Το MiG 1.44 παραμένει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η τεχνολογία, η οικονομία και η γεωπολιτική μπορούν να καθορίσουν την τύχη ενός αεροσκάφους. Από ένα φιλόδοξο σχέδιο που θα ανταγωνιζόταν το F-22, κατέληξε σε ένα μοναδικό πρωτότυπο που έμεινε στην ιστορία για μία μόνο πτήση.