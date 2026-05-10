Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρακολούθησε τη συναυλία με ειδικό σεισμογράφο, καταγράφοντας σε πραγματικό χρόνο τις δονήσεις που προκλήθηκαν από την ενέργεια και τον παλμό του κοινού.

Ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας αναφέρθηκε στη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, εξηγώντας ότι η εκδήλωση δεν προκάλεσε σεισμό, αλλά κατέγραψε συνεχείς μικρές σεισμικές δονήσεις που εντοπίστηκαν από επιστημονικά όργανα.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για ασθενείς δονήσεις που μπορούν να καταγραφούν αποκλειστικά από σεισμογράφους και όχι να γίνουν αντιληπτές από τους κατοίκους της περιοχής. Οι δονήσεις αυτές εντάθηκαν λόγω της μαζικής και συγχρονισμένης κίνησης του κοινού κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

Το φαινόμενο αυτό, γνωστό διεθνώς ως «concert quakes», παρατηρείται σε μεγάλες συναυλίες όταν χιλιάδες θεατές κινούνται ρυθμικά, δημιουργώντας μετρήσιμες αλλά πολύ μικρές μεταβολές στο έδαφος.