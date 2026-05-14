ειωμένες εμφανίστηκαν οι νέες άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2026, την ώρα που οι μοτοσυκλέτες συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ειδικότερα, τον Απρίλιο κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 23.273 αυτοκίνητα, καινούργια ή μεταχειρισμένα εισαγωγής, έναντι 24.404 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας μείωση 4,6%. Τα καινούργια αυτοκίνητα ανήλθαν σε 15.130, παρουσιάζοντας πτώση 3,4% σε σύγκριση με πέρυσι.

Αντίθετα, σημαντική άνοδο σημείωσε η αγορά των μοτοσυκλετών άνω των 50 κυβικών, καθώς τον Απρίλιο του 2026 κυκλοφόρησαν 8.704 μονάδες έναντι 7.377 τον Απρίλιο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 18%. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες έφτασαν τις 8.344, αυξημένες κατά 18,6% σε ετήσια βάση.

Σε επίπεδο τετραμήνου, η αγορά αυτοκινήτου κινήθηκε ανοδικά, καθώς από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2026 κυκλοφόρησαν συνολικά 89.661 αυτοκίνητα, αυξημένα κατά 3,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Οι νέες μοτοσυκλέτες κατέγραψαν ακόμη ισχυρότερη άνοδο, με 24.702 ταξινομήσεις και αύξηση 10,2%.

Στην αγορά των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων, η Toyota διατήρησε την πρώτη θέση τον Απρίλιο με μερίδιο 16,8%, ενώ ακολούθησαν η Peugeot με 10,6%, η Opel με 6,9% και η Suzuki με 6,5%. Αντίστοιχα, στο σύνολο του πρώτου τετραμήνου, η Toyota παρέμεινε στην κορυφή με μερίδιο 14,9%, μπροστά από Peugeot και Opel.

Στις μοτοσυκλέτες, η Honda κατέλαβε την πρώτη θέση στις νέες ταξινομήσεις του Απριλίου με ποσοστό 16,5%, ενώ ακολούθησαν η SYM με 15,3% και οι Piaggio και Yamaha με 10,7% η καθεμία.