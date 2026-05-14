«Θα πρέπει να ζητηθεί μία συγγνώμη από τον κόσμο της Αριστεράς και τον προοδευτικό κόσμο. Έχουμε δώσει την εικόνα ότι ασχολούμαστε μόνο με τα δικά μας», είπε ο Νίκος Παππάς.

Ο Νίκος Παππάςζήτησε από τον Σωκράτη Φάμελλο να τηλεφωνήσει στον Αλέξη Τσίπρα, στη βάση των αποφάσεων του ΣΥΡΙΖΑ για εκλογική συνεργασία.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια ψηφισμένη στρατηγική για ευρεία συνεργασία που απευθύνεται και στον Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει ο Σωκράτης Φάμελλος τις επόμενες ώρες, τα επόμενα 24ωρα να επικοινωνήσει μαζί του, στη βάση των αποφάσεων του κόμματος. Και ο ένας και ο άλλος έχουν μια θεσμική ευθύνη», είπε ο βουλευτής Νοτίου Τομέα του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, τονίζοντας την ανάγκη σύστασης ενός στρογγυλού τραπεζιού με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. «Έχω προτείνει να γίνει ένα στρογγυλό τραπέζι που να είναι και ο Φάμελλος, ο Τσίπρας, η Κατσέλη, ο Κοτζιάς, ο Κόκκαλης και συζητηθούν όλα αυτά. Θα πρέπει να ζητηθεί μία συγγνώμη από τον κόσμο της Αριστεράς και τον προοδευτικό κόσμο. Έχουμε δώσει την εικόνα ότι ασχολούμαστε με τα δικά μας και όχι πώς θα πληρώσει ο κόσμος τον λογαριασμό της ΔΕΗ», δήλωσε ο Νίκος Παππάς.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ακόμα πως «η παραίτησή του Αλέξη Τσίπρα, κυρίως από τη Βουλή, ήταν λάθος» και ζήτησε την άμεση σύγκλιση των οργάνων για την εφαρμογή της ψηφισμένης στρατηγικής. «Τα όργανα του κόμματος έχουν καθυστερήσει να συνεδριάσουν για αυτό το θέμα. Φοβάμαι ότι η θέση όλων αδυνατίζει όσο δεν προχωράμε στην υλοποίηση των αποφάσεων μας», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Θα εκπλαγώ αν ο Αλέξης Τσίπρας αποστεί από μια πολιτική που έκανε ένα μικρό κόμμα μια κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Έχουμε αποφασίσει την εκλογική συμμαχία. Τι λείπει; Τα ανοιχτά χαρτιά απ’ όλους. Εάν όλοι θέλουν να γίνει η συνεργασία».

Ο Νίκος Παππάς άφησε επίσης αιχμές κατά του Γιώργου Βασιλειάδη για τα περί αυτοδιάλυσης των κομμάτων, αλλά και κατά του Κώστα Ζαχαριάδη για πρόσφατες δηλώσεις του. «Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο εκπρόσωπος Τύπου εισηγείται αναστολής του κόμματος», είπε χαρακτηριστικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dii9rlp8sza9?integrationId=40599y14juihe6ly}