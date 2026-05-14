Την προηγούμενη εβδομάδα συνεδρίασε το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Ανάμεσα στα άλλα που συζητήθηκαν ήταν και το θέμα του Αλέξη Τσίπρα. Πολλά κορυφαία στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης έθεσαν το θέμα της αντιμετώπισης του πρώην πρωθυπουργού, δεδομένου ότι μετράει αντίστροφα ο χρόνος της δημιουργίας του νέου φορέα. Μετά από εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία έγινε απολύτως δεκτή από τους συμμετέχοντες, συμφωνήθηκε να μην οδηγηθεί το ΠΑΣΟΚ σε μια διαδικασία σύγκρουσης με τον κ. Τσίπρα. Να μπαίνουν σε αντιπαράθεση μαζί του μόνο αν υπάρχει κάποια πρόκληση από τον πρώην πρωθυπουργό ή αν υπάρχει κάποια τοποθέτησή του που χρήζει απάντησης. Δεν χρειάστηκε να περάσουν παρά λίγες ώρες για να φανεί ότι τσάμπα έγινε η σχετική ζύμωση στο Πολιτικό Συμβούλιο, καθώς δεν τηρήθηκε η γραμμή.

Τόσο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όσο και τα περισσότερα στελέχη του κόμματος έδειξαν έναν υπερβάλλοντα ζήλο κατά του κ. Τσίπρα με μπαράζ αρνητικών σχολίων, κάποια εκτός των ορίων, με αποκορύφωμα τα όσα ανέφερε για τα... μαλλιά του κ. Τσίπρα η Βάσια Αναστασίου. Και όλα αυτά χωρίς να υπάρξει κάποια θέση του που να ενεργοποιούσε τα ανακλαστικά της Χαριλάου Τρικούπη. Ακόμα και η αναφορά που έκανε στη Φώφη Γεννηματά στην ομιλία του στην Ρεματιά, είχε το χαρακτήρα της υπενθύμισης ή και της αναγνώρισης στο πρόσωπό της για την κριτική που έκανε στην κυβέρνηση όταν η αείμνηστη πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλούσε για "Μαξίμου Ανώνυμη Εταιρεία".

Με άλλα λόγια είναι εμφανές ότι το ΠΑΣΟΚ μπαίνει ατύπως σε έναν διμέτωπο με τον κ. Τσίπρα, πολύ περισσότερο όταν αρχίζει να γίνεται κοινός τόπος μεταξύ των στελεχών του ότι η πραγματική μάχη που θα δοθεί στις εκλογές είναι για τη δεύτερη θέση. Η οποία εκ των πραγμάτων αποκτά χαρακτηριστικά επιβίωσης για το ΠΑΣΟΚ, καθώς αν έρθει τρίτο - πόσο μάλλον τέταρτο - τότε οι εξελίξεις θα είναι απρόβλεπτες για το ιστορικό κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου.

Πέραν τούτων, η αγωνία στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ για το πολιτικό κλίμα που θα διαμορφωθεί καταγράφεται και από τη σκιαμαχία της Χαριλάου Τρικούπη με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων για το ζήτημα της εκτίμησης ψήφου. Τα σχόλια κάποιων παραγόντων του κόμματος (Γλαβίνας, Κατσικάρης, Αλεξανδράκης) για τον τρόπο που οι δημοσκόποι καταλήγουν στην εκτίμηση ψήφου έφεραν την οργισμένη αντίδραση του διευθύνοντος συμβούλου της Μetron Analysis Στράτου Φαναρά. Το ενδιαφέρον είναι ότι για τους παροικούντες την Ιερουσαλήμ, ο κ. Φαναράς είναι διαχρονικά από τους πιο «φιλικούς» δημοσκόπους στο ΠΑΣΟΚ, ενώ είναι γνωστό ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει προσωπική σχέση με τον κ. Ανδρουλάκη. Είναι ενδεικτικό ότι έμπειρα στελέχη του κόμματος δεν έκρυψαν την ενόχλησή τους για τις επιθέσεις που δέχτηκε ο κ. Φαναράς αλλά και για το άγονο μέτωπο που πήγαν να χτίσουν κάποια νεότερα πρόσωπα του ΠΑΣΟΚ με τους δημοσκόπους.