Το WhatsApp παρουσίασε νέα λειτουργία που επιτρέπει incognito ιδιωτικές συνομιλίες με το AI chatbot του, τις οποίες ούτε η ίδια η εταιρεία θα μπορεί να διαβάσει.

Αυτό σημαίνει ότι ούτε τα μηνύματα του χρήστη ούτε οι απαντήσεις της AI θα παρακολουθούνται όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, ενώ οι προηγούμενες συνομιλίες θα εξαφανίζονται από το chat του χρήστη.

Ο Will Cathcart, επικεφαλής του WhatsApp, δήλωσε ότι πιστεύει πως οι άνθρωποι θέλουν να έχουν ιδιωτικές συνομιλίες με την AI για ευαίσθητα θέματα όπως η υγεία, οι σχέσεις και τα οικονομικά, χωρίς να είναι προσβάσιμες σε άλλους.

Ωστόσο, ειδικός στην κυβερνοασφάλεια δήλωσε στο BBC ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε έλλειψη λογοδοσίας για το WhatsApp σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά, αφού δεν θα υπάρχει πρόσβαση στο ιστορικό συνομιλιών.

Το WhatsApp ανήκει στη Meta, η οποία κατέχει επίσης τα Instagram, Facebook και Messenger.

Όταν το Meta AI προστέθηκε στο WhatsApp πέρυσι, δέχθηκε κριτική από ορισμένους χρήστες που ενοχλήθηκαν επειδή δεν μπορούσαν να το απενεργοποιήσουν.

Όμως τον Μάιο του 2025, ο επικεφαλής της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, δήλωσε ότι το Meta AI είχε φτάσει το ένα δισεκατομμύριο χρήστες στις εφαρμογές της εταιρείας.

Σήμερα, οι περισσότερες εταιρείες AI αποθηκεύουν κάποια δεδομένα από τη χρήση chatbot και - εκτός από επιχειρήσεις που πληρώνουν για εταιρικούς λογαριασμούς - αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση μελλοντικών μοντέλων.

Ο Ζούκερμπεργκ χαρακτήρισε τη νέα λειτουργία ως «το πρώτο μεγάλο προϊόν AI όπου δεν αποθηκεύεται κανένα αρχείο των συνομιλιών σας στους servers».

Η τεχνολογία πίσω από το incognito mode του WhatsApp δεν είναι ίδια με την end-to-end κρυπτογράφηση που χρησιμοποιεί η πλατφόρμα για την προστασία άλλων μηνυμάτων, αλλά είναι «ισοδύναμη», πρόσθεσε ο Cathcart.

Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες ότι το incognito mode θα μπορούσε να αποκρύψει δυσλειτουργίες ή καταχρήσεις της AI.

Η ανησυχία είναι ότι τα μηνύματα που θα εξαφανίζονται και δεν θα μπορούν να ανακτηθούν ούτε από τον χρήστη ούτε από τη Meta, θα καθιστούν αδύνατη την εύρεση αποδείξεων για το αν κάποιες συνομιλίες οδήγησαν σε βλάβη, θάνατο ή αυτοκτονία.

Με πληροφορίες από BBC