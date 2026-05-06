Ομάδες δημιουργούνται καθημερινά στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά του WhatsApp παγκοσμίως, με ορισμένες να φτάνουν το όριο των 1.024 μελών μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, αναγκάζοντας τους διαχειριστές να φτιάχνουν νέες.

Συγκεκριμένες ομάδες στο WhatsApp έχουν έναν απλό κανόνα: απαγορεύεται η πληκτρολόγηση και η ομιλία, με άμεση αποβολή όποιου τον παραβεί. Επιτρέπονται μόνο ηχητικά μηνύματα με σφυρίγματα, αν και το περιεχόμενο είναι ελεύθερο: μπορεί να είναι μίμηση πουλιού ή μια μελωδία όπως η εισαγωγή του "Wind of Change".

Τις τελευταίες ημέρες, η Βραζιλία γνωρίζει μια ξαφνική έξαρση τέτοιων ομάδων, που συγκεντρώνουν ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και επαγγελμάτων, ακόμη και μέλη του Κογκρέσου.

Ορισμένες ομάδες φτάνουν έως και τα 600 ηχητικά μηνύματα την ημέρα, ενώ οι πιο δημοφιλείς «εκτελέσεις» συγκεντρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες προβολές στο TikTok, όπως διασκευές του “Bring Me to Life" των Evanescence ή του "Feel Good Inc." των Gorillaz.

Τα αποτελέσματα συχνά δεν εντυπωσιάζουν και η αξιολόγηση γίνεται μέσω emoji και αυτοκόλλητων - μόνο αυτά επιτρέπονται.

«Είδα ένα σχετικό βίντεο στο διαδίκτυο και αποφασίσαμε να φτιάξουμε μία τέτοια ομάδα με φίλους, για την πλάκα μας», είπε ο 18χρονος φοιτητής Ένζο Ντίας. «Το κάναμε για εμάς, αλλά σύντομα ξεπέρασε τα 500 άτομα και την επόμενη μέρα έφτασε το όριο, οπότε φτιάξαμε άλλη ομάδα».

Κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς πώς ξεκίνησε αυτή η τάση, ωστόσο οι πρώτες αναρτήσεις στο TikTok εμφανίστηκαν στα μέσα Απριλίου, ενώ οι αναζητήσεις για «σφύριγμα» στη Βραζιλία έφτασαν σε ιστορικό υψηλό τον ίδιο μήνα.

Λόγω του όγκου μηνυμάτων, ορισμένες ομάδες κλείνουν τη νύχτα για να ελέγχουν αν τηρούνται οι κανόνες. Για να αποφευχθούν «παθητικά» μέλη, κάποιες απαιτούν τουλάχιστον ένα σφύριγμα την ημέρα. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι άνδρες, αλλά εμφανίζονται και ομάδες μόνο για γυναίκες.

Η τάση έχει οδηγήσει και σε άλλες εξειδικευμένες ομάδες, όπου επιτρέπεται μόνο μίμηση ήχων ζώων (σκύλων, γατών, γαϊδουριών) ή η κοινοποίηση φωτογραφιών αυτοκινήτων συγκεκριμένου χρώματος.

Κάποιοι πιστεύουν ότι αυτή η μόδα δεν θα κρατήσει πολύ. «Ο κόσμος συμμετέχει επειδή είναι τάση, αλλά νομίζω ότι τελικά θα ξεθωριάσει», δήλωσε ένας άλλος 18χρονος διαχειριστής ομάδας.

Με πληροφορίες από Guardian