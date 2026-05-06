Ο Μαμντάνι εξελέγη με βασική προεκλογική δέσμευση την αύξηση της φορολόγησης των εταιρειών και των πλουσιότερων κατοίκων της Νέας Υόρκης, αν και η Δημοκρατική κυβερνήτης της πολιτείας, Κάθι Χόκουλ, έχει μέχρι στιγμής αντισταθεί σε γενικευμένες αυξήσεις φόρων.

Ο μεγιστάνας των ακινήτων Στιβ Ροθ τάχθηκε δημόσια στο πλευρό του δισεκατομμυριούχου Κεν Γκρίφιν, κλιμακώνοντας τη σύγκρουση με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι σχετικά με τη φορολόγηση των πλουσίων.

Ο Ροθ, διευθύνων σύμβουλος της Vornado Realty Trust, υποστήριξε ότι οι υπερπλούσιοι δεν θα έπρεπε να στοχοποιούνται αλλά να «δέχονται επαίνους και ευχαριστώ» για τη συμβολή τους στην οικονομία, ενώ χαρακτήρισε το σύνθημα «φορολογήστε τους πλούσιους» εξίσου προσβλητικό με ρατσιστικές εκφράσεις.

«Πρέπει να πω ότι θεωρώ τη φράση "tax the rich", όταν εκτοξεύεται με θυμό και περιφρόνηση από τους πολιτικούς, το ίδιο επαχθή με ορισμένες αποκρουστικές φυλετικές προσβολές, ακόμη και με τη φράση "from the river to the sea"», δήλωσε ο Ροθ κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας την Τρίτη.

Ο επικεφαλής της Vornado κατηγόρησε τον Μαμντάνι για «ανεύθυνη και επικίνδυνη» συμπεριφορά, αναφερόμενος σε πρόσφατο βίντεο του δημάρχου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον προτεινόμενο φόρο pied-à-terre [φόρο που αφορά δευτερεύουσες κατοικίες υψηλής αξίας], στο οποίο χρησιμοποιήθηκε ως φόντο η δεύτερη κατοικία των 238 εκατ. δολαρίων του Γκρίφιν.

Ο Γκρίφιν, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του hedge fund Citadel, φέρεται να ενοχλήθηκε έντονα από το βίντεο. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, άφησε να εννοηθεί ότι η εταιρεία ενδέχεται να παγώσει σχέδιο ύψους 6 δισ. δολαρίων για την ανάπτυξη ουρανοξύστη γραφείων στο Midtown Manhattan, σε συνεργασία με τη Vornado και τη Rudin Management.

«Όλοι μας σοκαριστήκαμε που ο νεαρός δήμαρχός μας έκανε αυτό το επικοινωνιακό τέχνασμα μπροστά στο σπίτι του Κεν και τον στοχοποίησε για χλευασμό», δήλωσε ο Ροθ, ο οποίος - χωρίς να ερωτηθεί - αφιέρωσε περίπου έξι λεπτά σε έντονη κριτική κατά του δημάρχου στη διάρκεια της ενημέρωσης επενδυτών.

Αναφερόμενος στο σχεδιαζόμενο έργο ανακατασκευής γραφείων στη λεωφόρο Park 350, ο Ροθ είπε ότι «είναι πολύ πιθανό να προχωρήσουμε», προσθέτοντας ωστόσο ότι «αυτή η ρήξη δεν μπορεί να αποκατασταθεί με μια σύντομη, ψυχρή και ανειλικρινή ιδιωτική συγγνώμη».

Ο Γκρίφιν επανήλθε στο θέμα σε συνέδριο την ίδια ημέρα, εκφράζοντας ανησυχίες ότι το βίντεο θα μπορούσε να πυροδοτήσει πολιτική βία, επισημαίνοντας ότι ο διευθύνων σύμβουλος της United Healthcare «δολοφονήθηκε μόλις λίγα τετράγωνα από το σπίτι μου».

Ο Ροθ υπογράμμισε επίσης τη σημαντική συμβολή των πλουσιότερων κατοίκων της πόλης στα φορολογικά έσοδα, τονίζοντας ότι το λεγόμενο «1%» δεν αποτελεί εχθρό και βρίσκεται «στην κορυφή της μεγάλης αμερικανικής οικονομικής πυραμίδας για κάποιο λόγο».

Ο επιχειρηματίας, που είχε χρηματοδοτήσει γενναιόδωρα τον αντίπαλο του Μαμντάνι - τον πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο - στις περσινές εκλογές, άφησε ακόμη να εννοηθεί ότι ο Γκρίφιν θα μπορούσε να αναλάβει πιο ενεργό πολιτικό ρόλο, «εκπαιδεύοντας τους ψηφοφόρους της Νέας Υόρκης και στηρίζοντας την εκλογή υποψηφίων με σωστή κρίση».

Προς το παρόν, ο Ροθ κάλεσε τον δημοκρατικό σοσιαλιστή δήμαρχο - τον οποίο χαρακτήρισε «νέο, έξυπνο και ενεργητικό» - να υιοθετήσει πιο φιλική στάση απέναντι στους δισεκατομμυριούχους.

«Αυτό που παρακαλώ τον δήμαρχό μου να κάνει είναι να ξεκινά κάθε ημέρα με πρώτη προτεραιότητα τη στήριξη των επιχειρήσεων και ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον», είπε. «Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη και η οικονομική δυνατότητα για την υλοποίηση των προγραμμάτων του, ορισμένα από τα οποία, οφείλω να πω, είναι ενδιαφέροντα και βάσιμα».