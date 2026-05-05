Πώς να απαλλαγείτε από τα ζιζάνια που έχουν φυτρώσει ανάμεσα σε πλάκες και πέτρες.

Τα αγριόχορτα που φυτρώνουν ανάμεσα στις πλάκες ή τις πέτρες της αυλής μπορεί να χαλάσουν την εικόνα του γαλήνιου εξωτερικού χώρου που είχατε στο μυαλό σας. Οι σπόροι τους καταλήγουν στο χώμα που συσσωρεύεται ανάμεσα στις πλάκες μέσω των περιττωμάτων πουλιών, του ανέμου, της βροχής και των κατοικίδιων ζώων. Διατηρήστε λοιπόν την περιοχή χωρίς ζιζάνια μακροπρόθεσμα, ώστε να μην χρειάζεται να χρησιμοποιείτε στοχευμένα ζιζανιοκτόνα ή να ξεριζώνετε με το χέρι κάθε νέο φυτό που εμφανίζεται. Ποιο είναι το μυστικό; Γεμίστε τους αρμούς ή σφραγίστε την επιφάνεια κάθε λίγα χρόνια.

Δείτε πώς να απαλλαγείτε από τα ζιζάνια που έχουν φυτρώσει ανάμεσα σε πλάκες και πέτρες και πώς να τα αποτρέψετε την επανεμφάνισή τους.

Ξεκινήστε με μια παχιά βάση

Αν πρόκειται να τοποθετήσετε τσιμεντένιες πλάκες ή πέτρες, φροντίστε να δημιουργήσετε μια παχιά βάση, περίπου 7,5-10 εκ. Αυτό θα εμποδίσει τα ζιζάνια να διαπεράσουν την επιφάνεια, θα αποτρέψει τη μετακίνηση των πλακών και θα επιτρέψει την αποστράγγιση της υγρασίας.

Προσοχή: Μην τοποθετείτε φύλλα πλαστικού κάτω από τις πλάκες. Το μη πορώδες υλικό στην πραγματικότητα δημιουργεί ένα υγρό περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξη ζιζανίων. Το νερό που λιμνάζει στην επιφάνεια παγιδεύεται και μπορεί να προκαλέσει ανάπτυξη ζιζανίων, διάβρωση του εδάφους, ζημιές από αλλαγή θερμοκρασίας και μετακίνηση των πλακών.

Γεμίστε τους αρμούς με πολυμερική άμμο

Αυτή η άμμος όταν βραχεί και στεγνώσει, σκληραίνει, εμποδίζοντας τη βλάστηση και τη διάβρωση. Επίσης, λειτουργεί ως φράγμα που εμποδίζει έντομα, όπως τα μυρμήγκια, να σκάβουν κάτω από τους αρμούς και να εισβάλλουν στην αυλή σας.

Αυτή η μέθοδος λειτουργεί καλύτερα όταν οι αρμοί μεταξύ πλακών είναι μεγαλύτεροι από ⅛ της ίντσας και μικρότεροι από 4 ίντσες.

1. Πριν ξεκινήσετε, αφαιρέστε τυχόν σκουπίδια, ρίζες και αγριόχορτα. Χρησιμοποιήστε ένα λεπτό εργαλείο ξεχορταριάσματος, σκληρή βούρτσα ή κατσαβίδι με επίπεδη μύτη για να καθαρίσετε καλά τις ρωγμές και να αφαιρέσετε ό,τι φυτρώνει στους αρμούς.

2. Για να σκοτώσετε τις ρίζες, ψεκάστε όλη την περιοχή με ζιζανιοκτόνο που καταστρέφει γρασίδι και πλατύφυλλα ζιζάνια. Θα χρειαστεί να περιμένετε μερικές ημέρες για να δράσει και επαναλάβετε αν χρειαστεί. Μην χρησιμοποιείτε ξίδι για να σκοτώσετε ζιζάνια ανάμεσα σε πλάκες ή πέτρες, γιατί η οξύτητά του μπορεί να χαράξει, να αποχρωματίσει και τελικά να αποδυναμώσει την πέτρα.

3. Ρίξτε άμμο πάνω σε καθαρές και στεγνές πλάκες και χρησιμοποιήστε σκούπα για να τη σπρώξετε μέσα στους αρμούς. Χρησιμοποιήστε φυσητήρα φύλλων για να αφαιρέσετε την περίσσεια άμμου από την επιφάνεια ώστε να μην σκληρύνει εκεί, και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την με ήπιο ψεκασμό νερού από λάστιχο κήπου.

Σφράγιση των πλακών

Αφαιρέστε σκουπίδια, ρίζες και υπάρχοντα ζιζάνια πριν ξεκινήσετε. Χρησιμοποιήστε λεπτό εργαλείο, σκληρή βούρτσα ή κατσαβίδι με επίπεδη μύτη για να καθαρίσετε τις ρωγμές και να αφαιρέσετε ό,τι φυτρώνει στους αρμούς.

Ψεκάστε με ζιζανιοκτόνο που καταστρέφει γρασίδι και πλατύφυλλα ζιζάνια. Περιμένετε μερικές ημέρες για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα ξαναφυτρώσουν και επαναλάβετε αν χρειαστεί. Αποφύγετε το ξίδι, γιατί μπορεί να χαράξει, να αποχρωματίσει και να αποδυναμώσει την πέτρα.

Ρίξτε άμμο πάνω στις καθαρές και στεγνές πλάκες και χρησιμοποιήστε σκούπα για να γεμίσετε αρμούς και κενά ώστε να ομογενοποιηθεί η επιφάνεια.

Χρησιμοποιήστε φυσητήρα φύλλων για να αφαιρέσετε απαλά την περίσσεια άμμου και στη συνέχεια ψεκάστε ελαφρά με νερό ώστε να καθίσει η άμμος. Αφήστε να στεγνώσει για αρκετές ημέρες.

Επιλέξτε ένα υδατοδιαλυτό στεγανωτικό για πλάκες που διεισδύει στην πορώδη επιφάνεια και εφαρμόστε το με ρολό ή ψεκαστήρα.

Αφήστε το στεγανωτικό να ωριμάσει σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας, συνήθως 24 ώρες.

Θα χρειαστεί να επαναλαμβάνετε την εφαρμογή κάθε τρία έως πέντε χρόνια για σωστή συντήρηση.

Με πληροφορίες από southernliving.com