Η αλήθεια γύρω από τις φιλίες είναι πιο ήσυχη, λιγότερο δραματική απ’ όσο τη φανταζόμαστε. Αν βρίσκεσαι σε μια φάση που ο κύκλος σου μικραίνει και αυτό σε ανησυχεί, αξίζει να θυμάσαι κάτι που συχνά δεν λέγεται. Λίγες, ουσιαστικές σχέσεις έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία, από πολλές και επιφανειακές σχέσεις. Δεν είναι θέμα ποσότητας, αλλά ποιότητας, της αμοιβαιότητας, της φροντίδας, της παρουσίας.

Με τα χρόνια, πολλά που κάποτε ένιωθαν σταθερά αποδεικνύονται προσωρινά. Οι συνθήκες που μας έφερναν κοντά —δουλειές, σχολεία, γειτονιές— αλλάζουν και μαζί τους αλλάζουν και οι δεσμοί. Όσοι βασίζονταν κυρίως στη δική σου προσπάθεια, σιωπούν όταν σταματήσεις να τους κινείς. Όσοι είχαν αμοιβαιότητα, μένουν. Και αυτό δεν είναι απώλεια αλλά ξεκαθάρισμα.

Αν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου σε αυτό, ίσως σε βοηθήσει να σταθείς σε τρία πράγματα.

Να επιτρέψεις στον εαυτό σου να πενθήσει. Οι σχέσεις που χάθηκαν είχαν σημασία για εσένα, ακόμα κι αν δεν άντεξαν. Το ότι εσύ έδωσες, ότι νοιάστηκες, δεν ακυρώνεται επειδή ο άλλος δεν ανταποκρίθηκε το ίδιο.

Να μη μεταφράζεις τη σιωπή ως απόδειξη ότι δεν αξίζεις αγάπη. Συχνά σημαίνει απλώς ότι σταμάτησες να παίζεις έναν ρόλο που σε εξουθένωνε. Οι άνθρωποι που χρειάζονταν από εσένα να δίνεις συνεχώς χωρίς να λαμβάνεις, δεν ήταν διαθέσιμοι να δώσουν έτσι και αλλιώς.

Και, όσο δύσκολο κι αν είναι, να μην αφήσεις την κούραση να γίνει απομόνωση. Η εύκολη άμυνα είναι να κλείσεις την πόρτα και να μην περιμένεις τίποτα από κανέναν. Όμως η μοναξιά δεν γεννιέται μόνο από την απουσία ανθρώπων, αλλά από την απόσταση ανάμεσα σε αυτό που χρειάζεσαι και σε αυτό που επιτρέπεις να έχεις.

Η επανεκκίνηση δεν είναι κάτι θεαματικό. Είναι μικρές κινήσεις: ένα «ναι» σε έναν καφέ, μια κουβέντα που δεν βιάζεσαι να τελειώσεις, η προσοχή στο ποιος κάνει ένα βήμα προς εσένα. Με αυτούς τους λίγους που ανταποκρίνονται, χτίζεις αργά κάτι αληθινό.

Στο τέλος, δύο άνθρωποι που σε βρίσκουν και τους βρίσκεις, αρκούν. Είναι περισσότερο από όσα έχουν πολλοί.

Οι υπόλοιποι; Ίσως δεν ήταν ποτέ πραγματικά εκεί. Εσύ ήσουν αυτός που κρατούσε την ιδέα τους ζωντανή.