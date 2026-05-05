Οι ήτα Υδροχοΐδες είναι υπολείμματα του κομήτη Halley, ο οποίος κάνει μια περιφορά γύρω από τον Ήλιο κάθε 76 χρόνια.

Μετά την πρωτομαγιάτικη πανσέληνο οι λάτρεις των ουράνιων φαινομένων θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την δεύτερη ανοιξιάτικη βροχή από πεφταστέρια της χρονιάς της ήτα Υδροχοΐδες. Είναι από τα πιο διάσημα πεφταστέρια και απόψε το βράδυ θα κάνουν την εμφάνιση στον νυχτερινό ουρανό, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό αστρονομικό θέαμα.

Παρότι η καλύτερη παρατήρηση γίνεται συνήθως από το νότιο ημισφαίριο, και στη χώρα μας μπορεί κανείς να δει έως και περίπου 30 διάττοντες ανά ώρα, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Οι ήτα Υδροχοΐδες παίρνουν το όνομά τους από το σημείο του ουρανού από το οποίο φαίνεται να προέρχονται, κοντά στο άστρο Ήτα του αστερισμού του Υδροχόου. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μικρά σωματίδια σκόνης που έχει αφήσει πίσω του ο κομήτης του Χάλεϊ, τα οποία εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης με μεγάλη ταχύτητα και καίγονται, δημιουργώντας τις χαρακτηριστικές φωτεινές «γραμμές» στον ουρανό. Το φαινόμενο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, καθώς η Γη διασταυρώνει την τροχιά των υπολειμμάτων του κομήτη. Μάλιστα απόψε η Σελήνη θα βρίσκεται στο Απόγειό της, το πιο κοντινό σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη και συγκεκριμένα σε απόσταση 405.839 από τη Γη.

Η ιστορία πίσω από τις ήτα Υδροχοΐδες

Σύμφωνα με την Δρ. Ελένη Βαρδουλάκη και τον Δρ. Χρήστο Παπαδημητρίου από τα Κέντρα Επισκεπτών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών η βροχή από τα πεφταστέρια ήτα Υδροχοΐδες θα ξεκινήσει στις 11 τη νύχτα. Το ακτινοβόλο σημείο βρίσκεται στον Αστερισμό του Υδροχόου. Οι ήτα Υδροχοΐδες είναι υπολείμματα του κομήτη Halley, ο οποίος κάνει μια περιφορά γύρω από τον Ήλιο κάθε 76 χρόνια. Η επόμενη φορά που θα είναι ορατός από τη Γη θα είναι το 2061. Οι ήτα Υδροχοΐδες θα είναι ορατοί μετά τις 11 το βράδυ με κατεύθυνση τα Ανατολικά, αν και η λαμπρή Σελήνη θα καθιστά την παρατήρησή τους δύσκολη.

