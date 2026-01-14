Όλες οι λεπτομέρειες για το φεγγάρι του δεύτερου μήνα της νέας χρονιάς.

Η πανσέληνος του Φεβρουαρίου, γνωστή και ως «Φεγγάρι του Χιονιού», αναμένεται να προσφέρει ένα εντυπωσιακό θέαμα στον νυχτερινό ουρανό στις αρχές του 2026. Πρόκειται για ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φεγγάρια του χειμώνα, που συνδέεται παραδοσιακά με τις έντονες χιονοπτώσεις και τον σκληρό χειμωνιάτικο καιρό. Είναι η δεύτερη πανσέληνος του 2025 και τελευταία ημερολογιακά για τον χειμώνα.

Το φαινόμενο θα κορυφωθεί στις 00:09 π.μ. της Κυριακής 1ης Φεβρουαρίου, όταν η Σελήνη θα βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον Ήλιο, εμφανιζόμενη πλήρως φωτισμένη από τη Γη. Παρότι η ακριβής κορύφωση θα σημειωθεί μετά τα μεσάνυχτα, η καλύτερη στιγμή για να απολαύσουμε το «Φεγγάρι του Χιονιού» θα είναι το βράδυ του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου, αμέσως μετά τη δύση του ηλίου, όταν η Σελήνη θα ανατείλει στα ανατολικά. Κατά την ανατολή του, το φεγγάρι συχνά φαίνεται μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό λόγω της λεγόμενης «ψευδαίσθησης της Σελήνης», ενώ δεν αποκλείεται να αποκτήσει κιτρινωπές ή πορτοκαλί αποχρώσεις εξαιτίας της διάθλασης του φωτός στην ατμόσφαιρα.

Ένα σημείο με καθαρή θέα προς τα ανατολικά, μακριά από πολυκατοικίες, δέντρα και έντονα τεχνητά φώτα, θα προσφέρει πιο καθαρή και ατμοσφαιρική εικόνα του φαινομένου. Για όσους αγαπούν τον νυχτερινό ουρανό, η πανσέληνος του Φεβρουαρίου 2026 δεν είναι ένα ακόμη αστρονομικό γεγονός, αλλά μια ουσιαστική εμπειρία. Το επιβλητικό «Φεγγάρι του Χιονιού», που κορυφώνεται λίγο μετά τα μεσάνυχτα, φωτίζει τον ουρανό με μια καθαρότητα και ένταση μοναδική για τον χειμώνα, δημιουργώντας σκιές, αντανακλάσεις και μια σιωπηλή μεγαλοπρέπεια που δύσκολα περιγράφεται με λόγια.

Οι ονομασίες της πανσελήνου του Φλεβάρη: Η εξήγηση για το «Φεγγάρι του Χιονιού»

Η πανσέληνος του Φεβρουαρίου έχει ονομαστεί «Σελήνη του Χιονιού» από τους ιθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, ενώ συναντάται και με άλλες ονομασίες, όπως «Πεινασμένο Φεγγάρι» ή «Σελήνη της Καταιγίδας», αντανακλώντας τις δύσκολες συνθήκες του χειμώνα. Είναι επίσης γνωστή, όμως, και ως «πανσέληνος της πείνας», επειδή το κυνήγι ήταν δύσκολο λόγω του χιονιού και του κρύου, αλλά και «πανσέληνος της αρκούδας», γιατί έβγαιναν αναζητώντας φαγητό.