Η πρώτη πανσέληνος του έτους και το συμβολικό της μήνυμα.

Η πρώτη πανσέληνος κάθε νέου έτους είναι γνωστή ως «Φεγγάρι του Λύκου» (Wolf Moon) και κάνει την εμφάνισή της τον Ιανουάριο, σηματοδοτώντας την έναρξη του σεληνιακού κύκλου της χρονιάς.

Η φετινή εμφάνιση του «Φεγγαριού του Λύκου» είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή, καθώς πρόκειται για υπερπανσέληνο μιας και η σελήνη βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της γύρω από την Γη.

H υπερπανσέληνος θα εμφανιστεί πλήρως φωτισμένη το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026.

Από πού προέρχεται το όνομά του και τι συμβολίζει

Η ονομασία «Φεγγάρι του Λύκου» έχει τις ρίζες της στις παραδόσεις των ιθαγενών λαών της Βόρειας Αμερικής, αλλά και των πρώτων Ευρωπαίων αποίκων. Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, όταν το ψύχος είναι έντονο και το χιόνι καλύπτει το τοπίο, τα αλυχτίσματα των λύκων ακούγονταν πιο συχνά γύρω από τους οικισμούς, γεγονός που οδήγησε στη σύνδεση του φαινομένου με τη συγκεκριμένη πανσέληνο.

Σήμερα, η επιστημονική κοινότητα έχει αποσαφηνίσει ότι οι λύκοι δεν αλυχτούν λόγω πείνας ούτε «ουρλιάζουν στο φεγγάρι». Το αλύχτισμα αποτελεί μέσο επικοινωνίας, εντοπισμού μελών της αγέλης, ενίσχυσης κοινωνικών δεσμών και οριοθέτησης της επικράτειάς τους.

Μικρο-σελήνη, αλλά εξίσου εντυπωσιακή

Η φετινή πανσέληνος του Ιανουαρίου χαρακτηρίζεται ως μικρο-σελήνη (micromoon), καθώς η Σελήνη θα βρίσκεται σχεδόν στο απόγειο της τροχιάς της, σε απόσταση περίπου 405.789 χιλιομέτρων από τη Γη, σύμφωνα με το EarthSky. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να φαίνεται ελαφρώς μικρότερη σε μέγεθος σε σχέση με μια μέση πανσέληνο.

Παρά τη μικρότερη φαινομενική διάμετρό της, η φωτεινότητά της παραμένει εντυπωσιακή και ορατή με γυμνό μάτι. Μάλιστα, μια δεύτερη μικρο-σελήνη αναμένεται και τον Φεβρουάριο.

Άλλες ονομασίες της πανσελήνου του Ιανουαρίου

Το «Φεγγάρι του Λύκου» είναι γνωστό και με άλλες παραδοσιακές ονομασίες, όπως:

Φεγγάρι του Πάγου ή Κρύο Φεγγάρι

Φεγγάρι της Χήνας

Φεγγάρι του Καλωσορίσματος

Φεγγάρι των Πνευμάτων

Οι ονομασίες αυτές αντικατοπτρίζουν τις καιρικές συνθήκες και τις πνευματικές αντιλήψεις των λαών που τις καθιέρωσαν.

