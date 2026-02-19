Η πανσέληνος θα συνοδευτεί από ολική έκλειψη Σελήνης, με σήμα κατατεθέν τις έντονες κόκκινες ή πορτοκαλί αποχρώσεις, γνωστό και ως «ματωμένο φεγγάρι».

Σιγά σιγά ο Φεβρουάριος μας αποχαιρετά και ο Μάρτιος θα κάνει ποδαρικό με μια λαμπερή θεαματική Πανσέληνο στις αρχές του μήνα. Την Τρίτη 3 του Μάρτη το ολόγιομο φεγγάρι του τρίτου μήνα του 2026 θα υψωθεί στον ουρανό χαρίζοντάς μας μια μοναδική εμπειρία.

Αντίστροφη μέτρηση για το «ματωμένο» Φεγγάρι του Σκουληκιού

Σύμφωνα με τα όσα μας έχουν πει οι επιστήμονες τον Μάρτη μαζί με την Πανσέληνο θα απολαύσουμε ένα «ματωμένο» φεγγάρι. Αυτό θα συμβεί γιατί η πανσέληνος θα συνοδευτεί από ολική έκλειψη Σελήνης, ένα φαινόμενο που κάνει τη Σελήνη να εμφανίζεται με έντονες κόκκινες ή πορτοκαλί αποχρώσεις, γνωστό και ως «ματωμένο φεγγάρι». Η ολική φάση θα είναι ορατή από διάφορες περιοχές και προσφέρει μια μοναδική θέαση.

Ειδικότερα στις 3 Μαρτίου μια ολική έκλειψη Σελήνης θα χαρίσει στο φεγγάρι απόκοσμες πορτοκαλί και χάλκινες αποχρώσεις. Καθώς η Γη κινείται ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, η σκιά της καλύπτει πλήρως τη σεληνιακή επιφάνεια. Το ηλιακό φως περνά μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης, τα μικρότερα μπλε μήκη κύματος διασκορπίζονται, ενώ τα μεγαλύτερα κόκκινα και πορτοκαλί τη διαπερνούν και φτάνουν στη Σελήνη, δίνοντάς της αυτή τη χαρακτηριστική λάμψη.

{https://www.youtube.com/watch?v=mg0yCIbhmq4}

Το «Φεγγάρι του Σκουληκιού» στον νυχτερινό ουρανό του Μαρτίου

Η Πανσέληνος Μαρτίου ονομάστηκε από τους αυτόχθονες της Βορείου Αμερικής, «Φεγγάρι του Σκουληκιού» επειδή το μήνα αυτό εμφανίζονται τα σκουλήκια. Σύμφωνα με το The Old Farmers’ Almanac, το οποίο άρχισε να δημοσιεύει για πρώτη φορά ονόματα για πανσέληνους τη δεκαετία του 1930, η πανσέληνος τον Μάρτιο ονομάστηκε Πανσέληνος του Σκουληκιού. Για πολλά χρόνια, πιστεύαμε ότι αυτό το όνομα αναφέρεται στους γαιοσκώληκες που εμφανίζονται καθώς το έδαφος θερμαίνεται την άνοιξη. Αυτό προσκαλεί κοκκινολαίμηδες και άλλα πουλιά να φάνε, ένα σημάδι του ερχομού της άνοιξης!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, περισσότερες έρευνες αποκάλυψαν μια άλλη εξήγηση. Στη δεκαετία του 1760, ο καπετάνιος Jonathan Carver επισκέφτηκε τις Naudowessie (Dakota) και άλλες φυλές ιθαγενών της Αμερικής και έγραψε ότι το όνομα Φεγγάρι του Σκουληκιού αναφέρεται σε ένα διαφορετικό είδος σκουληκιού, τις προνύμφες των σκαθαριών, που αρχίζουν να βγαίνουν από τον ξεπαγωμένο φλοιό των δέντρων που αποτέλεσε χειμερινό καταφύγιο για αυτές.

{{https://www.youtube.com/watch?v=TywJ47LZ-Ic}

Άλλα ονόματα που έδωσαν οι ιθαγενείς στην Πανσέληνο Μαρτίου:

Το «Φεγγάρι της Ζάχαρης» (φυλή Ojibwe) σηματοδοτεί την εποχή του χρόνου κατά την οποία αρχίζει να ρέει ο χυμός των ζαχαροφάγων.

Το «Φεγγάρι του Δυνατού Ανέμου» (φυλή Pueblo), αναφέρεται στις μέρες των ισχυρούς ανέμων, που έρχονται αυτή την εποχή του χρόνου.

Το «Φεγγάρι των Πονεμένων Ματιών» (φυλές Dakota, Lakota, Assiniboine) περιγράφει τις εκτυφλωτικές ακτίνες του ηλιακού φωτός που αντανακλούν στο χιόνι που λιώνει, καθώς έρχεται το τέλος του χειμώνα.

Πανσέληνος Μαρτίου 2026: Το «Φεγγάρι του Σκουληκιού» και η αρχή της άνοιξης

Το «φεγγάρι του σκουληκιού» πήρε το όνομά του από τους γαιοσκώληκες, που κάνουν την εμφάνισή τους καθώς το έδαφος θερμαίνεται την άνοιξη. Η εμφάνιση των σκουληκιών προσκαλεί τους κοκκινολαίμηδες και άλλα πουλιά να τραφούν, κάτι που πολλοί θεωρούν πως αποτελεί και το πρώτο σημάδι της άνοιξης.