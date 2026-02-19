Γιορτή και σήμερα 19 Φεβρουαρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, σήμερα 19 Φεβρουαρίου, η Ορθόδοξη εκκλησία τιμάει την Αγία Φιλοθέη την Αθηναία και τον Άγιο Φιλόθεο.

Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Φιλόθεος, Φιλόθεη, Φιλοθέη

Αγία Φιλοθέη η Αθηναία

Η Αγία Φιλοθέη (1522–1589), γνωστή και ως Ρεβούλα Μπενιζέλου, γεννήθηκε σε αρχοντική οικογένεια στην Αθήνα την εποχή της Τουρκοκρατίας.

Αφιέρωσε τη ζωή της στη βοήθεια των φτωχών, των ορφανών και ιδιαίτερα των γυναικών που υπέφεραν. Ίδρυσε σχολεία, ξενώνες και εργαστήρια, ενώ προστάτευε κορίτσια που κινδύνευαν να εξισλαμιστούν ή να γίνουν σκλάβες.

Η δράση της ενόχλησε τους Οθωμανούς. Συνελήφθη, βασανίστηκε σκληρά και τελικά πέθανε από τα τραύματά της το 1589. Για την ανιδιοτελή της αγάπη ανακηρύχθηκε Αγία της Εκκλησίας και θεωρείται προστάτιδα της Αθήνας.

Άγιος Φιλόθεος

Ο Άγιος Φιλόθεος ήταν Χριστιανός μάρτυρας των πρώτων αιώνων της Εκκλησίας.

Κατά τη διάρκεια διωγμών, ομολόγησε με θάρρος την πίστη του στον Χριστό, αρνούμενος να προσκυνήσει τα είδωλα. Για την ακλόνητη πίστη του υπέστη βασανιστήρια και θανατώθηκε, κερδίζοντας έτσι το στεφάνι του μάρτυρα.

Το όνομά του σημαίνει «αυτός που αγαπά τον Θεό», και συμβολίζει την αφοσίωση, την πίστη και το πνευματικό θάρρο