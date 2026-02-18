Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Γερμανία για να ψάξει την ανατροπή.

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τη Μπάγερ Λεβερκούζεν για τον πρώτο αγώνα των play-offs του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» πίεσαν στο πρώτο ημίχρονο και δημιούργησαν ευκαιρίες με σουτ κυρίως από μακριά. Ο Ολυμπιακός βρήκε δίχτυα με τον Ελ Καμπί στο 45΄, ωστόσο ο Ταρέμι ήταν εκτεθειμένος με το γκολ να ακυρώνεται ως οφσάιντ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός συνέχισε να απειλεί χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες, ωστόσο ο Πάτρικ Σικ της Λεβερκούζεν σκόραρε δύο γκολ σε 3 λεπτά (60΄, 63΄) δίνοντας δυνατό προβάδισμα στους Γερμανούς.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το σφύριγμα της λήξης, με τη Λεβερκούζεν να φεύγει με μεγάλο διπλό και να έχει το προβάδισμα πρόκρισης για την φάση των 16.

Ο επαναληπτικός αγώνας θα διεξαχθεί την Τρίτη 24/2 στη «BayArena» του Λεβερκούζεν, με την ομάδα του Μεντιλίμπαρ να ψάξει την ανατροπή.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ολυμπιακός (Ζοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ρόντινεϊ, Ρέτσος, Πιρόλα (46΄ Μπιανκόνε), Ορτέγκα (82΄ Ονιαμέτσε), Μουζακίτης, Έσε (82΄ Σιπιόνι), Μάρτινς, Ταρέμι (64΄ Τσικίνιο), Ποντένσε (Αντρέ Λουίζ 64'), Ελ Καμπί

Λεβερκούζεν (Κάσπερ Χιούμαντ): Μπλάβις, Ταπσόμπα, Άντριχ, Κουάνας, Παλάσιος, Βάσκεζ (77' Αρτούρ), Γκριμάλντο, Γκαρσία (86' Φερνάντεζ), Μάζα (64' Τίλμαν), Πόκου (Τέριερ 76'), Σικ (87' Κοφανέ)