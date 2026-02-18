Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τη Μπάγερ Λεβερκούζεν για τον πρώτο αγώνα των play-offs του Champions League.
Οι «ερυθρόλευκοι» πίεσαν στο πρώτο ημίχρονο και δημιούργησαν ευκαιρίες με σουτ κυρίως από μακριά. Ο Ολυμπιακός βρήκε δίχτυα με τον Ελ Καμπί στο 45΄, ωστόσο ο Ταρέμι ήταν εκτεθειμένος με το γκολ να ακυρώνεται ως οφσάιντ.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός συνέχισε να απειλεί χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες, ωστόσο ο Πάτρικ Σικ της Λεβερκούζεν σκόραρε δύο γκολ σε 3 λεπτά (60΄, 63΄) δίνοντας δυνατό προβάδισμα στους Γερμανούς.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgieouq07zn5?integrationId=40599y14juihe6ly}
Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το σφύριγμα της λήξης, με τη Λεβερκούζεν να φεύγει με μεγάλο διπλό και να έχει το προβάδισμα πρόκρισης για την φάση των 16.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgiel85ipajt?integrationId=40599y14juihe6ly}
Ο επαναληπτικός αγώνας θα διεξαχθεί την Τρίτη 24/2 στη «BayArena» του Λεβερκούζεν, με την ομάδα του Μεντιλίμπαρ να ψάξει την ανατροπή.
Οι ενδεκάδες των ομάδων
Ολυμπιακός (Ζοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ρόντινεϊ, Ρέτσος, Πιρόλα (46΄ Μπιανκόνε), Ορτέγκα (82΄ Ονιαμέτσε), Μουζακίτης, Έσε (82΄ Σιπιόνι), Μάρτινς, Ταρέμι (64΄ Τσικίνιο), Ποντένσε (Αντρέ Λουίζ 64'), Ελ Καμπί
Λεβερκούζεν (Κάσπερ Χιούμαντ): Μπλάβις, Ταπσόμπα, Άντριχ, Κουάνας, Παλάσιος, Βάσκεζ (77' Αρτούρ), Γκριμάλντο, Γκαρσία (86' Φερνάντεζ), Μάζα (64' Τίλμαν), Πόκου (Τέριερ 76'), Σικ (87' Κοφανέ)