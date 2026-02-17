Ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα απέναντι στην ΑΕΚ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Allwyn Final 8.

Επίδειξη δύναμης έκανε ο Ολυμπιακός στον προημιτελικό του Allwyn Final 8, ξεπερνώντας το εμπόδιο της ΑΕΚ με 81-67 στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, στο Ηράκλειο.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στερήθηκε τις υπηρεσίες των Μόντε Μόρις, Κόρι Τζόσεφ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Ντόντα Χολ. Παρ’ όλα αυτά, μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής στους διαθέσιμους παίκτες και είδε αρκετούς να βγαίνουν μπροστά. Μοναδική ανησυχία αποτέλεσε ο Ταϊρίκ Τζόουνς, που αποχώρησε στο 27ο λεπτό με ενοχλήσεις στο δεξί πόδι, με την κατάστασή του να αξιολογείται

{https://exchange.glomex.com/video/v-dghhb6spq7z5?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dghguj3vpont?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι Πειραιώτες έκλεισαν την αναμέτρηση με εξαιρετική δημιουργία, μετρώντας 32 ασίστ έναντι μόλις οκτώ λαθών, ενώ οκτώ παίκτες αγωνίστηκαν από 18 έως 28 λεπτά, δείγμα της ισορροπημένης κατανομής του χρόνου.

Η ΑΕΚ παρατάχθηκε με σημαντικές απουσίες στη θέση του πλέι μέικερ, καθώς οι Λεκαβίτσιους, Φλιώνης και Κατσίβελης ήταν τραυματίες. Στο πρώτο ημίχρονο δεν πήρε την αναμενόμενη βοήθεια από τους Νάναλι, Μπάρτλεϊ και Γκρέι, με αποτέλεσμα να μείνει πίσω στο σκορ. Στο δεύτερο μέρος ανέβασε την απόδοσή της, ωστόσο δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dghhfvczoix5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν την παρουσία τους στα ημιτελικά, όπου θα βρουν απέναντί τους το Μαρούσι, το οποίο νωρίτερα άφησε εκτός συνέχειας τον Άρη Betsson.