Η εμπιστοσύνη του κοινού διατηρεί τον Alpha στην κορυφή της πρωινής ζώνης με ρεκόρ τηλεθέασης για το 2026!

Ο Alpha κυριάρχησε στην πρωινή ζώνη τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, με τις πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές «Happy Day» και «Super Κατερίνα» να σημειώνουν εντυπωσιακές επιδόσεις και να καταγράφουν ρεκόρ χρονιάς στο δυναμικό κοινό 18-54.

Το «Happy Day» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή κατέκτησε την πρώτη θέση της τηλεθέασης με ποσοστό 24,4% στο δυναμικό κοινό, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση του 2026 μέχρι τώρα και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και δυναμική σχέση του με τους τηλεθεατές.

Ρεκόρ χρονιάς κατέγραψε τη χθεσινή ημέρα και η εκπομπή «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία σημείωσε 20,6% στο δυναμικό κοινό, διατηρώντας τη δυναμική της στη μάχη της πρωινής ζώνης.

Με σύγχρονη ματιά στην επικαιρότητα, αποκλειστικά θέματα, άμεσο σχολιασμό και αυθεντική ψυχαγωγία, οι δύο πρωινές εκπομπές του Alpha συνεχίζουν να αποτελούν καθημερινά την πρώτη επιλογή του κοινού, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή εμπιστοσύνη των τηλεθεατών και στην πρωινή ψυχαγωγία του σταθμού.