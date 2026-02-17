«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00. Αποσπάσματα από το σημερινό επεισόδιο.

Η Φωτεινή και η Άννα επιστρέφουν σπίτι μετά το ατύχημα, μαζί με τον Λευτέρη. Καθησυχάζουν την Ζωή που τρομάζει και της λένε πως ευτυχώς ήταν εκεί η Σοφία με τον Ορφέα.

Ο Λευτέρης αμέσως δίνει μια δική του ερμηνεία σε όσα έγιναν, λέγοντας πως είναι βέβαιος ότι το περιστατικό ήταν στημένο.

Κανείς δεν δείχνει να συμμερίζεται αυτή του την άποψη, εκτός από τον Άγγελο.

{https://www.youtube.com/watch?v=n8UO2fUNr_A}

Στο μεταξύ, η Σοφία και ο Χάρης περνούν τις δικές τους αγωνίες καθώς πρέπει επειγόντως να βρουν χρήματα…

Ο Ορφέας ενημερώνεται πως η διαχείριση επιχειρήσεων θα «περάσει» στα χέρια του Χάρη…

{https://www.youtube.com/watch?v=cpR_3ySsTyE}

Άγγελος και Ζωή έρχονται κοντά…

{https://www.youtube.com/watch?v=UYoLiprAj_E}

