Αποσπάσματα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Άγιος Έρωτας».

Όλες οι εξελίξεις της σειράς «Άγιος Έρωτας».

Ο Μαρκόπουλος προσπαθεί να πλησιάσει τη Δέσποινα και να την πάρει με το μέρος του.

Τα μυστικά όλων στη Στέρνα κρέμονται από μια κλωστή. Η Δώρα βλέπει τον Γεράσιμο ζωντανό μπροστά της και λιποθυμάει.

Ο άντρας που νόμιζε νεκρό επιστρέφει, αλλά η αλήθεια πίσω από την επιστροφή του μπορεί να είναι πιο σκοτεινή από όσο φαντάζεται. Κι ο Αργύρης δεν ξέρει ακόμα το παραμικρό.

{https://www.youtube.com/watch?v=lvFUAx38cks}

Την ίδια ώρα, η Χλόη αποκαλύπτει στην Ελένη ότι τις είδε με την Άννα και προσπαθεί να σταθεί δίπλα στη φίλη της, ενώ η Άννα βρίσκεται εκτός εαυτού. Ο Παύλος προσφέρει σπίτι στη Δέσποινα, επεκτείνοντας ακόμα περισσότερο την επιρροή του, ενώ παράλληλα στήνει νέες παγίδες στη Θάλεια.

{https://www.youtube.com/watch?v=i_Uy5szRIOQ}

Εντωμεταξύ, στο Δρομοκαΐτειο, η Σοφία εξομολογείται στον Ηλία τη λατρεία της για τον πατέρα της και την απέχθειά της για τη Χλόη. Τη Χλόη που θα βρεθεί και πάλι μόνη με τον πατέρα Νικόλαο, ρισκάροντας ξανά τα πάντα στη ζωή της.

{https://www.youtube.com/watch?v=ggDrGjecHgA}

«Άγιος έρωτας» απόψε στις 21:00.