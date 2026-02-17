Ο Βέλγος τόνισε ότι θέλει πρώτα να μιλήσει με τις αρχές της Ελλάδας. Απέσυρε τις επίμαχες φωτογραφίες της Καισαριανής από τον πλειστηριασμό.

Ο Βέλγος συλλέκτης Tim de Craene προκάλεσε προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων στη χώρα όταν διέθεσε προς πώληση στο Ebay, τις σπάνιες 12 φωτογραφίες από την εκτέλεση 200 Ελλήνων αγωνιστών της αντίστασης στην Καισαριανή.

Ο De Craene λειτουργεί μια εμπορική πλατφόρμα που ονομάζεται «Crain’s Militaria», η οποία ειδικεύεται σε έγγραφα και αντικείμενα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ποιος είναι ο Βέλγος συλλέκτης

Ο Tim Tim de Craene είναι απόφοιτος Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου της Γάνδης και δεινός συλλέκτης φωτογραφιών και άλλων αναμνηστικών αντικειμένων από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Από το 2015 έχει συστήσει τη διαδικτυακή του εταιρεία «Crain’s Militaria», μέσ της οποία πουλάει τα αντικείμενα μόνο ηλεκτρονικά. Δεν υπάρχει φυσικό κατάστημα. Ωστόσο μια ματιά στο site του αποδεικνύει ότι κατέχει τεράστιο όγκο αναμνηστικών από εκείνη την εποχή.

Η επιχείρησή του ειδικεύεται αποκλειστικά στην πώληση στρατιωτικών εγγράφων και αντικειμένων του Τρίτου Ράιχ, διαθέτοντας έναν τεράστιο όγκο υλικού, που αριθμεί περίπου 47.000 πωληθέντα αντικείμενα μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η φλαμανδική εφημερίδα Nieuwsblad, εκτιμά πώς οι τιμές των αντικειμένων κυμαίνονται από 5 έως 550 ευρώ, ενώ ο ρυθμός των καταχωρήσεων φτάνει τις 1.000 ανά μήνα.

Πώς εντοπίστηκαν οι φωτογραφίες

Η δημοπρασία τράβηξε την προσοχή του κοινού όταν μία ομάδα στο Facebook «Greece at WWII Archives» ανέδειξε την καταχώρισή της. Οι φωτογραφίες δείχνουν τις τελευταίες στιγμές των αγωνιστών της αντίστασης, κυρίως κομμουνιστών, πριν εκτελεστούν στην Καισαριανή από τους Ναζί. Ο ίδιος ο συλλέκτης προειδοποιεί για τα ειδεχθή εγκλήματα που απεικονίζουν οι εικόνες.

Μετά την αναστάτωση που έχει προκληθεί από τη διάθεση προς πώληση των ιστορικών και εθνικών αρχείων της Ελλάδας, ο de Craene απέσυρε τις φωτογραφίες από τη δημοπρασία. Τη Δευτέρα, η ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα, με τον εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να ανακοινώνει προσπάθειες για την απόκτηση των φωτογραφιών. Δήλωσε ότι η αγορά θα εξαρτηθεί από την απόδειξη της αυθεντικότητάς τους ή την εξασφάλιση επαλήθευσης από ειδικούς.

Σε γραπτή απάντηση προς το πρακτορείο Belga, ο Tim de Craene δήλωσε ότι δεν θα δώσει περαιτέρω εξηγήσεις όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση. Στην ίδια δήλωση τόνισε ότι κατανοεί τα έντονα συναισθήματα γύρω από το θέμα και εξέφρασε τη λύπη του για το θέμα.

Ανέφερε ότι κατανοεί την ευαισθησία που περιβάλλει τις εικόνες αλλά τόνισε τα νόμιμα δικαιώματά του περί ιδιοκτησίας. Εξέφρασε την προθυμία του να διαπραγματευτεί με τις ελληνικές αρχές και επισήμανε πως θα κρατήσει αποστάσεις από τα Μέσα μέχρι να γίνει αυτό.

Το πρωί της Παρασκευής αναμένεται να φτάσουν στη Γάνδη Έλληνες εμπειρογνώμονες, που εστάλησαν από το υπουργείο Πολιτισμού ώστε να συναντηθούν μαζί του με σκοπό να επιστρέψουν οι φωτογραφίες στην Ελλάδα.

Οι φωτογραφίες που ήρθαν στο φως έχουν αναζωπυρώσει το ιστορικά οδυνηρό ζήτημα για τη χώρα με τον πολιτικό κόσμο να κάνει σχετικές ανακοινώσεις. Η εκτέλεση των 200 Ελλήνων έγινε σε αντίποινα για τον θάνατο του Γερμανού Υποστράτηγου Φραντς Κρεχ - και τριών ακόμα Γερμανών- κοντά στους Μολάους, στις 27 Απριλίου 1944.

Το υλικό, σύμφωνα με τις περιγραφές της αγγελίας, εντοπίστηκε σε άλμπουμ που αποδίδεται σε Γερμανό αξιωματικό, τον λοχία Χέρμαν Χόιερ, ο οποίος υπηρετούσε σε μονάδα με έδρα τη Μαλακάσα κατά την περίοδο της Κατοχής.

Ποιοι έχουν ταυτοποιηθεί

Μετά τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών ταυτοποιήθηκαν κάποιοι από τους εκτελεσθέντες, ο Βασίλειος Παπαδήμας, ο Ηλίας Ρίζος, ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και ο Χρήστος Κουβελιώτης.

Ο δεύτερος στη διάταξη, ο ψηλός άνδρας με το λευκό πουκάμισο, είναι ο Βασίλειος Παπαδήμας, μεγάλος αδερφός του γνωστού εκδότη και αντιστασιακού Δημήτρη Παπαδήμα, ο οποίος πέθανε το 2016. Ο Βασίλης γεννήθηκε στην Πύλο το 1909 και εργαζόταν στο εργοστάσιο της Ανώνυμης Εταιρείας Οινοπνευματοποιίας στη Γιάλοβα Μεσσηνίας. Πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο και στις 6 Αυγούστου 1941 συνελήφθη από Ιταλούς καραμπινιέρους και Έλληνες χωροφύλακες. Μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο του Ναυπλίου, στη συνέχεια της Λάρισας και εκτελέστηκε στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Το πρώτο νεαρό παιδί, που φαίνεται να γελάει στη φωτογραφία είναι ο Ηλίας Ρίζος του Δημητρίου. Ήταν εργάτης σε βιοτεχνία με ζυμαρικά στη Λαμία στον Άγιο Λουκά. Όταν μπήκαν οι Ιταλοί στην πόλη, οι Έλληνες συνεργάτες τον παρέδωσαν και τον πήγαν αρχικά στις Φυλακές Λαμίας και κατόπιν στο Χαϊδάρι.

Ο 30χρονος Θρασύβουλος Καλαφατάκης, καταγόταν από τον Πλατανιά Χανίων. Γεννήθηκε το 1914, ήταν γεωργός και γαλακτοκόμος, παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οργανώθηκε από νωρίς στο ΚΚΕ, διώχθηκε κατά τη δικτατορία Μεταξά, συνελήφθη το 1939 και πέρασε από τις φυλακές και τόπους κράτησης στα Χανιά, Αβέρωφ, Ακροναυπλία, ιταλικό στρατόπεδο Λάρισας πριν μεταφερθεί στο Χαϊδάρι. Αναφέρεται ακόμη ότι στο στρατόπεδο φρόντιζε ως μάγειρας νεότερους κρατούμενους, ενώ προς τιμήν του έχει δοθεί το όνομά του σε δρόμο στην περιοχή του Αγίου Λουκά στα Χανιά.

Σε ακόμα φωτογραφία φαίνεται να αναγνωρίζεται ο ποντιακής καταγωγής, Δημήτρης Παπαδόπουλος, ένας εκ των παλαιότερων αγωνιστές του κλάδου των οικοδόμων, με έντονη συνδικαλιστική δράση, από τη στιγμή που εγκαταστάθηκε σητν Ελλάδα ως πρόσφυγας (1922–1924). Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, με επανειλημμένες διώξεις, φυλακίσεις και εξορίες για τη δράση του. Συνελήφθη το 1936 από τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου, οδηγήθηκε σε εξορία στην Ακροναυπλία, και το 1941 παραδόθηκε στους Γερμανούς. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Χαϊδάρι και εκτελέστηκε την 1η Μαΐου 1944 μαζί με τους υπόλοιπους 200 της Καισαριανής.

Ένας από τους ο άνδρας που φορά ένα κασκέτο στον τοίχο της Καισαριανής είναι ο Μεσσήνιος Χρήστος Κουβελιώτης, ηγετική μορφή του ΚΚΕ και της Αγροτικής Εξέγερσης. Ο Κουβελιώτης γεννήθηκε στο Πλάσο Πυλίας το 1903 και δούλεψε από μικρός στη γη. Σπούδασε Οικονομικά στην Αθήνα, ήταν πρόεδρος της κοινότητας Μεθώνης και του Ταμείου Πρόνοιας του Αγροτικού Επιμελητηρίου Καλαμάτας. Πρωτοστάτησε στην οργάνωση των αγροτικών αγώνων και στη μεγάλη Σταφιδική Εξέγερση.

Συνελήφθη το 1936 στο χωριό Σαβάλια Ηλείας και εξορίστηκε στη Σίκινο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Ακροναυπλία και από εκεί παραδόθηκε από τη μεταξική δικτατορία στους Ναζί. Ο αδελφός του Παναγιώτης είχε εκτελεστεί δέκα μήνες νωρίτερα, τον Ιούλιο του 1943, στο στρατόπεδο «Παύλος Μελάς» στη Θεσσαλονίκη από Βούλγαρους φασίστες.