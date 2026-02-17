Ο ΠτΔ εξαίρει την κίνηση του ΥΠΠΟ για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας χαρακτήρισε άξια συγχαρητηρίων την απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού αναφορικά με τις φωτογραφίες- ντοκουμέντα των 200 εκτελεσθέντων αντιστασιακών στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944.

Χθες, Δευτέρα, το υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι εμπειρογνώμονές του θα συναντηθούν στη Γάνδη με τον συλλέκτη που έχει στην κατοχή του στις φωτογραφίες, προκειμένου να αποτιμήσουν την αυθεντικότητα και τη νομιμότητα της προέλευσης, όπως και τη σημασία και την αξία της συλλογής.

«Εάν η αυθεντικότητα και η νόμιμη προέλευση της συλλογής τεκμηριώνονται, το υπουργείο Πολιτισμού θα οριστικοποιήσει άμεσα διά της κατάλληλης νομικής οδού τα μέτρα για την απόκτησή της», ανέφερε η σχετική ανακοίνωσή.

Σήμερα, με δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι είναι πολύ θετική και άξια συγχαρητηρίων η απόφαση για την εξασφάλιση των φωτογραφιών, εφόσον επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους. «Θα πρόκειται για μια καθοριστική συμβολή στην ιστορική μνήμη», συμπλήρωσε ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

Αναλυτικά η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας

