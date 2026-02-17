Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να κυκλοφορήσει το τραγούδι που θα ερμηνεύει ο Πασχάλης Τερζής σε στίχους του Χρήστου Νικολόπουλου.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα το τραγούδι που θα ερμηνεύει ο Πασχάλης Τερζής σε στίχους Χρήστου Νικολόπουλου. Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο ίδιος και η οικογένειά του, δεν δίνουν τη συγκατάθεσή τους για να δημιουργηθεί βίντεο κλιπ με την βοήθεια της Τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της εκπομπής «Το πρωινό», ο ερμηνευτής δεν επιθυμεί τη χρήση του ΑΙ για τη δημιουργία της εικόνας του ως συνοδευτικό κλιπ του τραγουδιού, μία απόφαση που φαίνεται να μην ταυτίζεται με την επιθυμία του μουσικοσυνθέτη - στιχουργού.

Πιο συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος της εκπομπής Θάνος Βάγιος, το πρωί της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου, δήλωσε:

«Το τραγούδι θα κυκλοφορήσει από μέρα σε μέρα κανονικά, πιθανότατα μέχρι το τέλος της εβδομάδας αυτής. Ωστόσο, ο ίδιος ο Πασχάλης Τερζής δεν συναίνεσε στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και δεν θα δούμε το τραγούδι οπτικοποιημένο. Το τραγούδι θα ανεβεί σε ψηφιακή πλατφόρμα. Η επιθυμία του Χρήστου Νικολόπουλου δεν έγινε δεκτή από τον ίδιο».

Παρ’ όλα αυτά, το τραγούδι αναμένεται να κυκλοφορήσει κανονικά σε ψηφιακή μορφή μέσα στις επόμενες ημέρες: «Το τραγούδι θα ανεβεί σε ψηφιακή πλατφόρμα. Η επιθυμία του Χρήστου Νικολόπουλου δεν έγινε δεκτή από τον ίδιο».

