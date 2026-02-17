Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης απέρριψε τον ανασταλτικό χαρακτήρα της ποινής.

Στη φυλακή οδηγείται μια 55χρονη γυναίκα, η οποία κρίθηκε ένοχη για υπόθεση stalking με θύμα γνωστή δημοσιογράφο και ραδιοφωνική παραγωγό στη Θεσσαλονίκη. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης την καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών για απειλή μέσω επίμονης παρακολούθησης, αναγνωρίζοντάς της μειωμένο καταλογισμό, ενώ αποφάσισε η ποινή να εκτιθεί.

Η υπόθεση εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό, καθώς είχε προηγηθεί – τον Νοέμβριο του 2024 – η καταδίκη της από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε 12 μήνες φυλάκιση, με αναστολή εκτέλεσης της ποινής μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

«Ένας εφιάλτης που ξεκίνησε το 2009»

Καταθέτοντας ενώπιον του δικαστηρίου, η δημοσιογράφος περιέγραψε μια πολυετή και ψυχοφθόρα κατάσταση που ξεκίνησε το 2009.

«Δεν έχω καμία σχέση μαζί της, δεν την γνωρίζω, δεν ήμασταν ποτέ φίλες. Όλα ξεκίνησαν, όταν άρχισε να τηλεφωνεί στον χώρο εργασίας μου. Προσπάθησα να αποφύγω τα τηλέφωνα. Μετά άρχισε να καλεί στο σπίτι μου. Από το 2012 μου έστελνε συνέχεια δώρα, όπως σοκολατάκια, ανθοδέσμες, κοσμήματα, λούτρινα αρκουδάκια κ.ά.- και τηλεφωνούσε συνέχεια σε ακατάλληλες ώρες αδιαφορώντας για την ιδιωτική μου ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τις νομικές ενέργειες της παθούσας τα τελευταία χρόνια, με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ώστε να της απαγορευτεί η προσέγγιση, η κατηγορούμενη – σύμφωνα με την καταγγελία – δεν συμμορφώθηκε πλήρως. Αν και υπήρξαν περίοδοι διακοπής της επικοινωνίας, η συμπεριφορά επανεμφανιζόταν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Αισθάνομαι φόβο. Είναι ένας άνθρωπος που δεν δέχεται το “όχι”. Δεν ξέρω τι θα βάλει στο κεφάλι της την επόμενη φορά και πού μπορεί να φτάσει», τόνισε η δημοσιογράφος στην κατάθεσή της.

Στην απολογία της, η 55χρονη παραδέχθηκε τις πράξεις της, επικαλούμενη όμως ψυχιατρικά προβλήματα, τα οποία επιβεβαιώθηκαν και από τον θεράποντα ιατρό της.

«Το ραδιόφωνο ήταν η μόνη μου συντροφιά. Είμαι χαλί να με πατήσουν, μόνο το καλό θέλω. Πράγματι της έστελνα δώρα, όπως έστελνα και σε άλλους ανθρώπους», απολογήθηκε, μεταξύ άλλων.

Το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της υπόθεσης αλλά και την ψυχική κατάσταση της κατηγορούμενης, προχώρησε στην επιβολή ποινής με αναγνώριση μειωμένου καταλογισμού, χωρίς ωστόσο να δώσει εκ νέου αναστολή, οδηγώντας την 55χρονη στην έκτιση της ποινής της.