Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου, η Ναταλία Καποδίστρια, η οποία μίλησε για την ιστορία του ονόματός της, αλλά και την ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή.

Η ίδια, αναφέρθηκε αρχικά στην βαρύτητα που φέρει το όνομά της, ως τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια, αλλά και στα γυρίσματα της ομώνυμης ταινίας του Γιάννη Καποδίστρια:

«Τα τελευταία χρόνια όταν ακούν το όνομά μου, με ρωτάνε… Η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή φωτίζει την ιστορία. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχει ξαναφέρει στην επιφάνεια το πρόσωπο του Καποδίστρια, είναι πολύ σημαντικό. Εμένα μου άρεσε η ταινία, συμμετέχω και ως ηθοποιός και συνεργάστηκα μέχρι έναν βαθμό…».

Η Ναταλία Καποδίστρια στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Σε ερώτηση σχετικά με το αν έχουν διασωθεί προσωπικά αντικείμενα του Ιωάννη Καποδίστρια, η Ναταλία Καποδίστρια, αποκάλυψε πως πολλά ντοκουμέντα και αρχεία κάηκαν στην Κέρκυρα, κατά τη διάρκεια πολέμου, ωστόσο μέχρι και σήμερα διαφυλάσσονται ορισμένα εξ αυτών:

«Κάποια λίγα αντικείμενα που σχετίζονται με τη διαδρομή του (Ιωάννη Καποδίστρια). Ο παππούς μου είχε καταφέρει και είχε μαζέψει ένα πολύ μεγάλο αρχείο της οικογένειας. Ο πατέρας μου έλεγε ότι υπήρχαν μέχρι και χειρόγραφα του Καρλομάγνου. Ήταν τρεις όροφοι ένα μουσείο αυτό το σπίτι. Ήταν στην Κέρκυρα. Το σπίτι όλο, έγινε στάχτη με του εμπρηστικούς βομβαρδισμούς των Γερμανών, στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάηκαν τα πάντα. Ό,τι σώθηκαν ήταν πράγματα που δεν καταστράφηκαν από τη φωτιά ή δεν μπορούσαν να βρεθούν εκείνη τη στιγμή».

Μιλώντας για το γενεαλογικό της δέντρο και το γεγονός πως η Ναταλία Καποδίστρια θεωρείται η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια, εξήγησε: «Ο Καποδίστριας είχε 9 αδέρφια, ο μεγαλύτερος πέθανε μετά τη γέννα. Από την μεριά των ανδρών, τα 4 αδέρφια, παντρεύεται μονάχα ένας, ο Γεώργιος και μιλάμε για τέσσερις γενιές μετά, που ο Γεώργιος έκανε τον Αντωνομαρία. Στη συνέχεια είναι ο παππούς μου ο Γιάννης, ο πατέρας μου και εγώ, είναι η πιο κοντινή συγγένεια. Οι δύο αδερφές του Κυβερνήτη γίνανε μοναχές, καλόγριες και οι άλλες δύο παντρεύτηκαν, άφησαν απογόνους, αλλά με άλλο επώνυμο».

Σε σχέση με την ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, αφιερωμένη στη ζωή του κυβερνήτη, η Ναταλία Καποδίστρια, εξήγησε πως ο σκηνοθέτης, είχε μεταφερθεί στην Κέρκυρα για να συζητήσει μαζί της, πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες των γυρισμάτων και της υλοποίησης του έργου: «Πρώτα το είχα διαβάσει σε κάποιο έντυπο…

Σχεδόν 8 χρόνια πέρασα. Κάπου το διάβασα και έλεγα «που θα πάει θα πρέπει να επικοινωνήσουμε». Όταν ήρθε στην Κέρκυρα (σ.σ Ο Γιάννης Σμαραγδής), καταφέραμε να συναντηθούμε».

Τέλος, όσον αφορά τις αντιδράσεις και τις κριτικές που έχει δεχτεί η εν λόγω ταινία, η ίδια, ανέφερε πως το θεωρούσε αναμενόμενο: «Το θεωρούσαν αναμενόμενο. Από την άλλη, είναι ένα θέμα σχετικά με το κατά πόσο ο διάλογος που έχει ανοιχτεί αφορά 100% αυτή την ταινία. Το βρίσκω πάρα πολύ θετικό ότι ανοίγεται αυτός ο διάλογος».

