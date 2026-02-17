Οξύτατη επίθεση στον Αδωνι Γεωργιάδη εξαπέλυσε εκ νέου η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Με δήλωσή της διάρκειας 22 λεπτών στις κάμερες στο περιστύλιο της Βουλής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απάντησε στα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για καταγγελίες από πρώην εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας, διαψεύδοντας τα και βάζοντας στο στόχαστρο τόσο τον υπουργό Υγείας, όσο και τον δημοσιογράφο που δημοσιοποίησε το θέμα.

«Εδώ και τρεις μέρες με την επικουρία του κυρίου Κουσουλού, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναπαράγει μια φερόμενη καταγγελία φερόμενης εργαζόμενης στην Επιθεώρηση Εργασίας. Επί τρεις ημέρες περιμένω υπομονετικά, κανένας δεν έχει την φερόμενη καταγγελία. Έχουν διοχετεύσει στα μίντια μια καταγγελία που τα ίδια τα μίντια δηλώνουν πως δεν έχουν. Η επιθεώρηση εργασίας είναι υπόλογη για ελέγχους που δεν έγιναν στη Βιολάντα, φαίνεται πως δεν κάνει το καθήκον της γιατί συνεργάζεται με τον κύριο Γεωργιάδη για να πλήξει αντιπάλους του», ανέφερε αρχικά.

Σε αυτό το πλαίσιο μίλησε για «απόπειρα εκβίασης», «εγκληματίες οργανωμένου εγκλήματος» και «συκοφάντες», προαναγγέλλοντας πως θα κινηθεί νομικά εναντίον τους. «Ξεκαθαρίζω προς πάσα κατεύθυνση. Θα ασκηθούν κατά των Γεωργιάδη, Κουσουλού και Πολύζου όλα να νόμιμα μέσα και για εγκληματική οργάνωση και για κατ’ επάγγελμα εκβίαση», είπε και ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ενημερωθεί για κάποια καταγγελία εργαζόμενου.

Ειδικότερα, για την καταγγελία της Άννας Καρακίτσου η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε: «Όσον αφορά την κυρία Άννα Καρακίτσου, γνωστή και ως Άννα Μελίτη. Μπορείτε να διαπιστώσετε την αναλήθεια και το ψεύδος. Εδώ και περισσότερο από ένα έτος δεν έχει εργαστεί στην Πλεύση Ελευθερίας. Είναι ψευδές πως εργάζεται σε εμάς και δεν πληρώνεται. Κάνει καριέρα σε live συναυλίες, κατά καιρούς διαμένει στην Πάρο και κάνει και άλλες δουλειές. Το τελευταίο μήνυμα της είναι εγκωμιαστικό προς εμένα. Πρόκειται για χυδαίο κατασκεύασμα».

«Δεν υπαναχωρώ στις συκοφαντίες, στις λάσπες και τους εκβιασμούς. Ύαινες λυσσομανούν να καταπνίξουν το αίτημα για Δικαιοσύνη, θα οδηγηθούν στη φυλακή», πρόσθεσε, ενώ αναφερόμενη στον υπουργό Υγείας έκανε λόγο για «παρακρατικού φυράματος πρόσωπο», καθώς και για «φασιστοειδή υπουργό» ο οποίος συνεργάζεται με εν ενεργεία αστυνομικούς στο ΑΤ Εξαρχείων καθώς και με «δήθεν δημοσιογράφους».