Sneak Preview από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Γιατί ρε πατέρα;».

Η κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» έρχεται απόψε στις 22:30 με νέο επεισόδιο και κάθε Τρίτη στον ΑΝΤ1 μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου μέσα από μία ιστορία γεμάτη νέες περιπέτειες, μπλεξίματα και ανατροπές.

«Γιατί ρε πατέρα;»: Όσα θα δούμε απόψε, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, στο 15ο επεισόδιο.

Στο σημείο της ανταλλαγής, μετά από διάφορα ευτράπελα, ο σταυρός καταλήγει κάπου που δεν μπορεί να τον φτάσει κανείς.

Ο Ζαμαγιάς, μετά από αυτήν την εξέλιξη, αποφασίζει να το σκάσει και αφήνει τους ήρωες δεμένους στην αποθήκη.

Όμως, δεν θα μείνουν για πολύ μόνοι τους, αφού η σωτηρία τους έρχεται… από εκεί που δεν το περιμένουν!

{https://www.youtube.com/watch?v=O6TYP5yajC0}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα «υπό κράτηση» βρίσκονται και ο Δάκης με την Μάγδα στο σπίτι της Αντιγόνης. Όμως, ένα καλά κρυμμένο συγκλονιστικό μυστικό του Τσατσάνη αποκαλύπτεται και σοκάρει τους πάντες!

{https://www.youtube.com/watch?v=g73tVGpB0Q4}