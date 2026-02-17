Η αποκάλυψη της Δώρας Χρυσικού για την μάχη της με τον καρκίνο και την ύφεση του όγκου.

Καλεσμένη στην εκπομπή του Ανδρέα Λαγού, «ΠΟΠ Μαγειρική» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου η Δώρα Χρυσικού, όπου και μίλησε για την περιπέτεια που είχε με την υγεία της, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του φαγητού, στα πλαίσια της εκπομπής, η ηθοποιός, μοιράστηκε τις εμπειρίες της από όταν έδινε την προσωπική της μάχη, αποκαλύπτοντας πως πλέον δεν υπάρχει κίνδυνος. Η ίδια, διαγνώστηκε με καρκίνο το 2021 και πέντε χρόνια μετά, οι απαραίτητες εξετάσεις έδειξαν πως η νόσος βρίσκεται σε πλήρη ύφεση.

Η Δώρα Χρυσικού μίλησε για τη μάχη της με τον καρκίνο

Η ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στάθηκε ιδιαίτερα στις εσωτερικές αλλαγές που της έφερε η ασθένεια, εξηγώντας πως για την ίδια ήταν ένα «μάθημα» ζωής.

«Εγώ καλυτέρευσα μετά τον καρκίνο. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα ήταν μετά την ασθένειά μου».

Όπως εξήγησε η μάχη της με τον καρκίνο, την οδήγησε στο να επαναξιολογήσει πρόσωπα και ανθρώπους της ζωής της, που την οδήγησαν είτε στο να απομακρυνθεί από εκείνους, είτε στο να δημιουργήσει ακόμη πιο στενούς δεσμούς: «Είναι επειδή συνειδητοποιείς τη θνητότητα κι επειδή φτάνεις πάρα πολύ κοντά στον θάνατο και στην ανημποριά, να επαναπροσδιορίσεις πάρα πολλά πράγματα και πρωτίστως πράγματα που έχουν να κάνουν με σένα. Άφησα ανθρώπους μετά την ασθένειά μου. Υπήρχαν άνθρωποι στο περιβάλλον μου που δεν μπορούσαν να αντέξουν αυτό το πράγμα, την ασθένεια, μάλλον από υπερβολικό φόβο».

Και συνέχισε: «Με έναν τρόπο έδειξαν κάποιες συμπεριφορές… Ενώ είμαι ένας άνθρωπος που συγχωρεί πολύ εύκολα και δεν κρατάει κακίες, απλά κάποιοι άνθρωποι δεν χωράνε σε αυτό το καινούριο εαυτό που έχω. Οπότε, με έναν τρόπο απομακρυνθήκαμε».

Σε άλλο σημείο, στάθηκε ιδιαίτερα στην δύναμη και την ψυχραιμία που υπέδειξε η μητέρα της: «Η μητέρα μου με βοήθησε πάρα πολύ και επί της ουσίας με έσωσε. Μου στάθηκε πάρα πολύ, είναι πολύ δυναμική γυναίκα. Αλλά όταν μια μάνα κινδυνεύει να χάσει το παιδί της, ο δυναμισμός πάει περίπατο. Είναι τόσο συγκλονιστικό αυτό για τη ζωή ενός γονιού… Η μαμά μου επέδειξε αδιανόητη ψυχραιμία και πολλή δύναμη φυσικά. Και η σχέση μας μετά από αυτό γλύκανε και βάθυνε».

Η Δώρα Χρυσικού, κλείνοντας, μοιράστηκε τη στιγμή που την κάλεσε ο ιατρός της για να της ανακοινώσει πως πλέον έχει απαλλαγεί από τον καρκίνο: «Επειδή κλείνω πενταετία, προχθές έκανα τις εξετάσεις μου και με πήρε ο ογκολόγος μου και μου είπε «είσαι ελεύθερη νόσου», αυτό ήχησε στα αυτιά μου σαν να ξαναγεννήθηκα».

