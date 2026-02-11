Το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει ολοκληρωμένες δράσεις με ευρύ πεδίο εφαρμογής και κύριο στόχο τη στήριξη ευάλωτων ομάδων σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας.

Ένα ολοκληρωμένο δίκτυο δράσεων πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο τίθεται σε εφαρμογή στον Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία (Ε.Α.Ε.). Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και ο Πρόεδρος της Ε.Α.Ε., Ευάγγελος Φιλόπουλος, επισφράγισαν τη στρατηγική συμμαχία υπογράφοντας Μνημόνιο Συνεργασίας που εστιάζει στην πρόληψη, την προώθηση της υγειονομικής παιδείας και την έμπρακτη, καθημερινή στήριξη των ασθενών και των φροντιστών τους.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η πρόληψη ξεκινάει από τις γειτονιές της Αθήνας. Προσφέρουμε δωρεάν εξετάσεις, στήριξη στο σπίτι, βοήθεια στους ανθρώπους που φροντίζουν τους δικούς τους. Ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία μας με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, χτίζοντας πάνω σε όσα έχουμε ήδη καταφέρει μαζί. Μέσα από την υπεύθυνη ενημέρωση, συμβάλλουμε ουσιαστικά στην έγκαιρη αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Ευάγγελος Φιλόπουλος, σημείωσε: «Η συνεργασία της Ε.Α.Ε, της ιατροκοινωνικής οργάνωσης με ιστορία 68 χρόνων με τον Δήμο Αθηναίων, μας επιτρέπει να αναπτύξουμε δίκτυα προαγωγής της υγείας, πρόληψης και υποστήριξης των πολιτών της Αθήνας. Η συστηματική δουλειά που ξεκινάμε σήμερα θα έχει ορατά αποτελέσματα στη δημόσια υγεία των πολιτών της Αθήνας».

Ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων στις γειτονιές της Αθήνας

Το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει ολοκληρωμένες δράσεις με ευρύ πεδίο εφαρμογής και κύριο στόχο τη στήριξη ευάλωτων ομάδων. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται τα εξής:

⦁ Προσυμπτωματικός έλεγχος: Συνδιοργάνωση προγραμμάτων δωρεάν εξετάσεων (Μαστογραφίες, τεστ Παπανικολάου, δερματολογικός έλεγχος, σπιρομετρήσεις)

⦁ Ψυχοκοινωνική υποστήριξη & κατ’ οίκον φροντίδα: Παροχή εξειδικευμένης φροντίδας σε ογκολογικούς ασθενείς εντός της οικίας τους και δημιουργία κέντρων εκπαίδευσης για τους φροντιστές τους.

⦁ Κοινωνική αλληλεγγύη: Δημιουργία «Τράπεζας Υγειονομικού Υλικού» για τη διάθεση εξοπλισμού και φαρμάκων σε δημότες με οικονομικές δυσκολίες.

⦁ Ενημέρωση & ευεξία: Υλοποίηση ενημερωτικών δράσεων για τη διακοπή καπνίσματος, την υγιεινή διατροφή και την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας, προσαρμοσμένης στις ανάγκες ειδικών ομάδων.

⦁ Προώθηση της υγειονομικής παιδείας σε ομάδες οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικά, κοινωνικά ή επικοινωνιακά προβλήματα.

Για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την εποπτεία των δράσεων, συγκροτείται Μικτή Εποπτική Επιτροπή, η οποία θα διασφαλίζει τη σωστή υλοποίηση των προγραμμάτων και τον απολογισμό του έργου.