Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισε και συνέλαβε τον άνδρα κατά την άφιξή του από το εξωτερικό.

Στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» συνελήφθη χθες ένας 31χρονος, μέλος διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, για κατοχή 8 κιλών και 200 γραμμαρίων κατεργασμένης κάνναβης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισε τον άνδρα κατά την άφιξή του από το εξωτερικό, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών. Στην αποσκευή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ναρκωτικά σε μορφή «σοκολάτα», καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο που πιθανώς χρησιμοποιούσε για την οργάνωση των παράνομων δραστηριοτήτων..

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, με στόχο την πλήρη αποκάλυψη της εγκληματικής οργάνωσης και των δικτύων διακίνησης που συμμετείχε.