Υπόθεση απάτης εις βάρος ηλικιωμένων εξιχνίασε η ΕΛ.ΑΣ στην Αγία Βαρβάρα Αττικής.

Χειροπέδες σε έναν 70χρονο πέρασαν αστυνομικοί την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου στην Αγία Βαρβάρα, ο οποίος εξαπατούσε συστηματικά ηλικιωμένα άτομα προσποιούμενος οφειλές συγγενών τους. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση απάτες, καθώς και ληστεία, ενώ αναζητείται και ο συνεργός του.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 70χρονος δρούσε τουλάχιστον από το 2023 στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, με τη μέθοδο να στηρίζεται σε πληροφορίες που συγκέντρωνε ο συνεργός του για την οικογενειακή κατάσταση των ηλικιωμένων. Στη συνέχεια, ο δράστης πλησίαζε τα θύματα, ισχυριζόμενος ότι οφείλονταν ποσά από παραγγελίες ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποσπώντας χρήματα.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο 70χρονος έχει αποκομίσει από τη δράση του πάνω από 15.000 ευρώ, ενώ η προανάκριση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού αποκάλυψε τουλάχιστον 35 περιπτώσεις απάτης, από τα Μέγαρα μέχρι το Μαρκόπουλο. Κατά τη σύλληψή του κατασχέθηκαν 231 ευρώ, το «επιχειρησιακό» όχημα που χρησιμοποιούσε, δύο ρολόγια, κοσμήματα και τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Ο δράστης οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεργού του συνεχίζονται.