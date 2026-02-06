Η μητέρα πήρε προθεσμία να απολογηθεί μέχρι τη Δευτέρα.

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται γυναίκα στον Βόλο, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με θύμα την ανήλικη κόρη της, ηλικίας κάτω των δέκα ετών. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.

Όπως μεταδίδει το magnesianews.gr, παρότι δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από την Αστυνομία, πληροφορίες αναφέρουν ότι η υπόθεση διερευνήθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενήργησε η Εισαγγελία. Κατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη της γυναίκας, καθώς φέρεται να συνδέεται άμεσα με αδικήματα που αφορούν την εκμετάλλευση της ανήλικης.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών, όπου της ασκήθηκε ποινική δίωξη για αδίκημα που αφορά παιδική πορνογραφία. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα.