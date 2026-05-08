Το περιστατικό συνέβη τον Φεβρουάριο στον Βόλο, με την υπόθεση να εκδικάζεται σήμερα.

Τον δρόμο για τη φυλακή, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, πήρε ένας 48χρονος στον Βόλο, με την κατηγορία της απόπειρας βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και ληστείας εις βάρος 55χρονου.

Όπως μεταδίδει το magnesianews.gr, ο 48χρονος ισχυρίστηκε κατά την απολογία του ότι δεν είχε πρόθεσει να κλέψει, αλλά περνούσε έξω από την πολυκατοικία, όταν ο 55χρονος τον είδε και του ζήτησε να αποχωρήσει. Ο κατηγορούμενος δεν υπάκουσε στον 55χρονο, με αποτέλεσμα εκείνος να κατεβεί από το σπίτι του και να πιάνονται στα χέρια.

Ο 48χρονος παραδέχτηκε ότι χτύπησε τον παθόντα, αλλά ήταν σε άμυνα, καθώς εκείνος του επιτέθηκε πρώτος. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 48χρονος επιτέθηκε στον 55χρονο με μια σιδερόβεργα που πήρε από οικοδομή, χτυπώντας τον στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματος, ενώ στη συνέχεια του έκανε κεφαλοκλείδωμα, του έσφιξε στον λαιμό και τον κράτησε κάτω στο δάπεδο μέχρι που λιποθύμησε.

Όταν ο 55χρονος συνήλθε είδε το υλικό από την κάμερα και έκανε καταγγελία στην Αστυνομία.

Ο δράστης ήταν τότε άγνωστος και στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε